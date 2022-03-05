Из россии в США летит таинственный самолет путина

Кто на борту самолета — неизвестно.

После нападения россии на Украину многие европейские государства приняли решения закрыть свое воздушное пространство для российской авиации. Однако в сети появилась информация, что из Москвы с дозаправкой в Питере отправился таинственный российский самолет, который направился в США.

На сайте Flightridar этот рейс является самым отслеживаемым. Самолет ИЛ-96 Специального летного отряда "россия" летит в Вашингтон обходя закрытое для российских самолетов европейское авиапространство.

Информации о том, что это за борт, и кто на нем может быть — нет, однако стоит отметить, что это рейс обслуживает высшие чины российской власти.

Позже появилась информация, что в МИД рф сообщили, что этот специальный борт из президентского парка летит в США, чтобы якобы вывезти из Штатов своих дипломатов, которых американское правительство объявило персонами нон грата.

Ранее "Телеграф" писал, что российская сторона нарушила режим тишины и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей, то в целях безопасности мариупольцев было принято решение перенеси эвакуацию. Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.