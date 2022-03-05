Украина и Россия договорились о "гуманитарном коридоре": подробности
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Гуманитарные коридоры откроют для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
В субботу, 5 марта, на десятый день войны, открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области.
С 09:00 по киевскому времени начнется эвакуация мирных жителей.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в 9 утра подтвердил: "В настоящее время имеем подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации".
О гуманитарном коридоре сообщил и председатель Луганской областной государственной Сергей Гайдай.
"Готовится зеленый коридор. На самом высоком уровне", — написал он в Facebook.
Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договорится на российско-украинских переговоров.
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