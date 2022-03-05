Украина и Россия договорились о "гуманитарном коридоре": подробности

Гуманитарные коридоры откроют для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

В субботу, 5 марта, на десятый день войны, открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области.

С 09:00 по киевскому времени начнется эвакуация мирных жителей.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в 9 утра подтвердил: "В настоящее время имеем подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации".

О гуманитарном коридоре сообщил и председатель Луганской областной государственной Сергей Гайдай.

"Готовится зеленый коридор. На самом высоком уровне", — написал он в Facebook.

Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договорится на российско-украинских переговоров.