Российские нацисты сорвали эвакуацию из Мариуполя

Россияне нарушили мирные дороворенности

В субботу, 5 марта, должен был организован гуманитарный коридор из Мариуполя и Волновахи Донецкой области для того, чтобы вывезти мирное население городов из опасной зоны. Однако в связи с тем, что российская сторона нарушила режим тишины и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей, то в целях безопасности мариупольцев было принято решение перенеси эвакуацию.

Сообщение о прекращении эвакуации появилось в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время" — говорится в сообщении, отмечая, что на данный момент начались переговоры с российской федерацией об установлении режима тишины, чтобы обеспечить безопасность жителям города.

Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне уже сорвали обстрелом эвакуационный поезд из-под Киева. Из-за повреждения железнодорожного полотна с рельсов сошел поезд, который следовал за людьми в Ирпень.