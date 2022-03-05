Российский обстрел сорвал эвакуационный рейс из-под Киева (фото)
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Пытаются организовать другой поезд
Неподалеку от Ирпеня под Киевом, где идут серьезные боевые действия, в результате обстрела были повреждены железнодоржные пути, вследствие чего не удалось провести рейс эвакуации.
Фото последствий показала пресс-служба "Укрзализныци", сообщает "Телеграф".
Отмечается, что снаряд повредил пути, из-за чего сошло два из пяти вагонов эвакуационного поезда, который пустой шел в Ирпень, чтобы вывезти оттуда потом людей в безопасное место.
"Укрзализныця" заверяет, что в ближайшее время организует другой рейс с ближайшей доступной станции.
Вот так выглядят пути после обстрела на фото:
Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как выглядит Ирпень после боевых действий и отражения атаки оккупантов.
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