Укр

Российский обстрел сорвал эвакуационный рейс из-под Киева (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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После обстрела с путей сошло два вагона Новость обновлена 05 марта 2022, 11:53
После обстрела с путей сошло два вагона

Пытаются организовать другой поезд

Неподалеку от Ирпеня под Киевом, где идут серьезные боевые действия, в результате обстрела были повреждены железнодоржные пути, вследствие чего не удалось провести рейс эвакуации.

Фото последствий показала пресс-служба "Укрзализныци", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что снаряд повредил пути, из-за чего сошло два из пяти вагонов эвакуационного поезда, который пустой шел в Ирпень, чтобы вывезти оттуда потом людей в безопасное место.

"Укрзализныця" заверяет, что в ближайшее время организует другой рейс с ближайшей доступной станции.

Вот так выглядят пути после обстрела на фото:

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как выглядит Ирпень после боевых действий и отражения атаки оккупантов.

Теги:
#Укрзализныця #Ирпень
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