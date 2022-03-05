Российский обстрел сорвал эвакуационный рейс из-под Киева (фото)

Пытаются организовать другой поезд

Неподалеку от Ирпеня под Киевом, где идут серьезные боевые действия, в результате обстрела были повреждены железнодоржные пути, вследствие чего не удалось провести рейс эвакуации.

Фото последствий показала пресс-служба "Укрзализныци", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что снаряд повредил пути, из-за чего сошло два из пяти вагонов эвакуационного поезда, который пустой шел в Ирпень, чтобы вывезти оттуда потом людей в безопасное место.

"Укрзализныця" заверяет, что в ближайшее время организует другой рейс с ближайшей доступной станции.

Вот так выглядят пути после обстрела на фото:

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как выглядит Ирпень после боевых действий и отражения атаки оккупантов.