Укр

Войска рф пытаются воспользоваться режимом прекращения огня: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Разрушения в Мариуполе Новость обновлена 05 марта 2022, 12:12
Разрушения в Мариуполе

Бои должны были прекратиться

Российские захватчики пользуясь договоренностями об эвакуации мирного населения Мариуполя и Волновахи начал движение вперед.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она ссылается на данные украинских военных. Верещук сообщила, что информация уточняется и к российским властям обратились з призывом остановить армейцев.

Путь эвакуации проложен из Мариуполя через Розовку и Орехов на Запорожье, а из Волновахи через Новоандреевку также в Запорожье. По нему будут вывозить детей и женщин и отправят грузы гуманитарной помощи во главе с Красным крестом. Он гарантировал остановку обстрелов. Начало эвакуации — с 11 часов, а гуманитарный коридор договорен с 16:00.

Как отмечают в Донецкой обладминистрации в зоне гуманитарного коридора в Запорожской области идут бои.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне уже сорвали обстрелом эвакуационный поезд из-под Киева. Из-за повреждения железнодорожного полотна с рельсов сошел поезд, который следовал за людьми в Ирпень.

Теги:
#Эвакуация #Мариуполь #Гуманитарный коридор
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