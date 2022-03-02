За голову путина назначили солидное вознаграждение

Бизнесмен убежден, что Путин не является президентом России.

Российский бизнесмен Александр Конанихин, проживающий в США, назначил солидное вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за убийство или арест кровавого диктатора владимира путина.

Соответствующая публикация появилась на его Facebook-странице.

Конанихин написал, что 1 миллион долларов от него получит российский офицер, исполнивший свой гражданский долг и арестовавший военного преступника путина.

"Путин не является президентом россии, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву многоквартирных домов в россии, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убил своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин россии, я считаю своей моральной обязанностью содействовать денацификации россии. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинской орды", — написал российский бизнесмен.

За арест путина пообещали 1 миллион долларов

Следует отметить, что в первой публикации Конанихина, которую удалил Facebook, была размещена фотография путина со следующей подписью: "Разыскивается живой или мертвый владимир путин за массовые убийства".

Сначала бизнесмен был согласен заплатить 1 миллион долларов даже за мертвого путина

Потом ставки за голову путина выросли и Конанихин предложил людям собрать еще определенную сумму денег, чтобы в сумме вышел миллиард долларов и предложение о ликвидации путина кто-то принял.

"Мое предложение замечают. Если тысяча человек прибавит по миллиону каждый, это будет в сумме миллиард", — отметил российский бизнесмен.

Ставки за голову путина могут вырасти до 1 миллиарда долларов

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным западной разведки, кровавый диктатор путин серьезно недоволен результатами военной кампании в Украине и уже начал срываться.