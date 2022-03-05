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З росії в США летить таємничий літак путіна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цей літак обслуговує лише вищих осіб влади росії Новина оновлена 05 березня 2022, 15:17
Цей літак обслуговує лише вищих осіб влади росії

Хто на борту літака – невідомо.

Після нападу росії на Україну багато європейських держав вирішили закрити свій повітряний простір для російської авіації. Однак у мережі з’явилася інформація, що з Москви з дозаправленням до Пітера вирушив таємничий російський літак, який попрямував до США.

На сайті Flightridar цей рейс є найбільш відстежуваним. Літак ІЛ-96 Спеціального льотного загону "росія" летить у Вашингтон, обходячи закритий для російських літаків європейський авіапростір.

Інформації про те, що це за борт, і хто на ньому може бути — ні, проте варто зазначити, що цей рейс обслуговує найвищі чини російської влади.

Пізніше з’явилася інформація, що в МЗС рф повідомили, що цей спеціальний борт із президентського парку летить до США, щоб нібито вивезти зі Штатів своїх дипломатів, яких американський уряд оголосив персонами нон грата.

Раніше "Телеграф" писав, що російська сторона порушила режим тиші і продовжила обстріл Маріуполя та його околиць, то з метою безпеки маріупольців було прийнято рішення перенести евакуацію. Нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.

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#Україна #Росія #Війна
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