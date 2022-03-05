Україна та Росія домовилися про "гуманітарний коридор": подробиці

Гуманітарні коридори відкриють для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи.

У суботу, 5 березня, на десятий день війни відкриваються гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи Донецької області.

З 09:00 за київським часом розпочнеться евакуація мирних мешканців.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко о 9-й ранку підтвердив : "Наразі маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації".

Про гуманітарний коридор повідомив і голова Луганської обласної державної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Готується зелений коридор. На найвищому рівні", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.