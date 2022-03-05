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Війська Росії намагаються скористатися режимом припинення вогню: деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Руйнування у Маріуполі Новина оновлена 05 березня 2022, 12:12
Руйнування у Маріуполі

Бої мали припинитися

Російські загарбники користуючись домовленостями про евакуацію мирного населення Маріуполя та Волновахи розпочали рух уперед.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона посилається на дані українських військових. Верещук повідомила, що інформація уточнюється і до російської влади звернулися із закликом зупинити армійців.

Шлях евакуації прокладено з Маріуполя через Розівку та Оріхів на Запоріжжі, а з Волновахи через Новоандріївку також у Запоріжжі. По ньому вивозитимуть дітей та жінок та відправлять вантажі гуманітарної допомоги на чолі з Червоним хрестом. Він гарантував зупинку обстрілу. Початок евакуації – з 11 години, а гуманітарний коридор домовлений до 16:00.

Як зазначають у Донецькій обладміністрації у зоні гуманітарного коридору в Запорізькій області точаться бої.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вже зірвали обстрілом евакуаційний потяг із-під Києва. Через пошкодження залізничного полотна з рейок зійшов поїзд, який слідував за людьми до Ірпеня.

Теги:
#Евакуація #Маріуполь #Гуманітарний коридор
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