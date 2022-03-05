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Російський обстріл зірвав евакуаційний рейс із-під Києва (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Після обстрілу зі шляхів зійшло два вагони Новина оновлена 05 березня 2022, 11:53
Після обстрілу зі шляхів зійшло два вагони

Намагаються організувати інший поїзд

Неподалік Ірпеня під Києвом, де йдуть серйозні бойові дії, внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничні колії, внаслідок чого не вдалося провести рейс евакуації.

Фото наслідків показала прес-служба "Укрзалізниці", повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що снаряд пошкодив колію, через що зійшло два з п’яти вагонів евакуаційного поїзда, який порожнім йшов до Ірпені, щоб вивезти звідти потім людей у безпечне місце.

"Укрзалізниця" запевняє, що найближчим часом організує інший рейс із найближчої доступної станції.

Ось так виглядають шляхи після обстрілу на фото:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на фото, як виглядає Ірпінь після бойових дій та відбиття атаки окупантів.

Теги:
#Укрзалізниця #Ірпінь
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