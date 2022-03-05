Російський обстріл зірвав евакуаційний рейс із-під Києва (фото)
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Намагаються організувати інший поїзд
Неподалік Ірпеня під Києвом, де йдуть серйозні бойові дії, внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничні колії, внаслідок чого не вдалося провести рейс евакуації.
Фото наслідків показала прес-служба "Укрзалізниці", повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що снаряд пошкодив колію, через що зійшло два з п’яти вагонів евакуаційного поїзда, який порожнім йшов до Ірпені, щоб вивезти звідти потім людей у безпечне місце.
"Укрзалізниця" запевняє, що найближчим часом організує інший рейс із найближчої доступної станції.
Ось так виглядають шляхи після обстрілу на фото:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на фото, як виглядає Ірпінь після бойових дій та відбиття атаки окупантів.
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