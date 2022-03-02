Залишились на "острові": як живе Ірпінь після відбиття атаки окупантів

Жителі самоорганізувалися та патрулюють житловий квартал

Ворог хотів захопити столицю України, та його відбили на підступах до міста. В Ірпені за трохи більш ніж 20 км до Києва, бої точилися 27 лютого. Окупантів вдалося розбити, але нормальне життя міста відновлювати доведеться не один день.

Як розповів "Телеграфу" один із місцевих жителів, у місті відносно спокійно. З житлового комплексу, де живе наш співрозмовник, виїхали 90% мешканців, під’їзди до міста дорогами та мостами розбомблені.

Жителі, що залишилися, об’єднуються і роблять обходи з охорони ЖК: "Робимо те, що можемо. Живемо у підвалах, частина людей — у квартирах ".

В Ірпені працюють два супермаркети, Фора та АТБ. В них є продукти і вони закриваються у дні активних боїв.

"Чути вистріли, перші 2 дні була жесть, далі спокійніше. Періодично тишу порушують. Враження, що ракети/гради летять біля нас. По ФБ (соцмережа Facebook — ред) знаю, що приватний сектор частково розбомблено. Ми тримаємось, робимо максимум з того, що можемо", — розповів співрозмовник "Телеграфа".

Ці фото та відео зроблені в місті.

Наслідки приходу "російського миру"

Руйнування у передмісті Києва

Наслідки обстрілів в Ірпені

Як раніше писав "Телеграф", обстріли продовжуються — російські загарбники випускають ракети і здійснюють авіаудари по мирних містах. Харків обстрілюють уже кілька днів поспіль — страждають не лише спальні райони, а й центр міста. Є десятки жертв.