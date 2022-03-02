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Новий потужний авіаудар нанесений по центру Харкова: куди потрапили, відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Харків зараз у руїнах Новина оновлена 02 березня 2022, 09:16
Харків зараз у руїнах

Попри загрозу обстрілу, пожежу намагаються загасити місцеві рятувальники

У вівторок, 2 березня, бої за Харків точаться ще більш жорстко. Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста, загрожуючи мирному населенню. Цього разу під ударами опинилися будівлі обласного управління поліції та один із корпусів Національного університету ім. Каразіна.

Про це повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Воно знаходиться навпроти обласного управління поліції.

Також "прильоти" викликали пожежі у різних житлових будинках, існує серйозна небезпека значної шкоди.

Дим застилає небо
Дим застилає небо

Харківські рятувальники вже працюють на місці пригоди. Незважаючи на можливість повторного обстрілу, вони намагаються усунути спалах.

Пожежники смиренно трудяться
Пожежники смиренно трудяться

UPD. Поки що повідомляється про трьох постраждалих внаслідок авіаудару російської армії. Загиблих поки не виявлено.

Зазначимо, що напередодні, 1 березня, росіяни завдали прицільного ракетного удару по головній площі Харкова — Свободи. Внаслідок такого жахливого обстрілу загинуло не менше десяти людей, ще понад 30 отримали різні поранення. Центр Харкова знаходиться у руїнах.

"Телеграф" писав, що окупантам важливо взяти хоча б один із обласних центрів України, а тому зараз уся увага буде спрямована на Харків. Таку інформацію повідомили у Пентагоні.

Теги:
#Україна #Пожежа #Харків #Росія #Обстріл #Ракета
Харків зараз у руїнах
Харків
Новий потужний авіаудар нанесений по центру Харкова: куди потрапили, відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Харків зараз у руїнах
Новий потужний авіаудар нанесений по центру Харкова: куди потрапили, відео
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