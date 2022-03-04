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Геноцид українців: страшне відео удару російських нацистів по дому в Ірпені

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Обстріл житлових будинків в Ірпені Новина оновлена 04 березня 2022, 16:39
Обстріл житлових будинків в Ірпені

Місцеві жителі зняли на відео, як росіяни обстрілюють багатоповерхівку

У п'ятницю, 4 березня, російські окупанти завдали нового удару по Ірпеню, в якому раніше йшли жорстокі бої. Декілька снарядів потрапили в багатоповерхівку.

На відео мешканці Ірпеня показують момент обстрілу російськими нацистами багатоповерхівки. За словами чоловіка, який тримав камеру, у будинку вже нікого не було — його мешканці покинули будівлю набагато раніше.

"Геноцид української нації", — підписав відео український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Додамо, що в оточеному та фактично розбомбленому місті горить важка військова техніка росіян.

Нагадаємо, що ось уже йде дев’ятий день війни, яку оголосив Україні президент росії путін. Великі та малі українські міста продовжують зазнавати артилерійського, авіаційного та ракетного обстрілу путінських військ, гинуть мирні жителі, діти.

У четвер, 3 березня, окупанти завдали авіаударів по цивільних об’єктах у Чернігові, внаслідок чого загинули мирні жителі. Відомо, що внаслідок обстрілу багатоповерхового будинку загинуло 33 та поранено 18 людей.

Теги:
#Київська область #Обстріли #Ірпінь
Обстріл житлових будинків в Ірпені
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Геноцид українців: страшне відео удару російських нацистів по дому в Ірпені
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Обстріл житлових будинків в Ірпені
Геноцид українців: страшне відео удару російських нацистів по дому в Ірпені
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