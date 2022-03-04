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Українські військові після літака збили гелікоптер ворога, який летів на допомогу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кадри з-під Волновахи Новина оновлена 04 березня 2022, 15:12
Кадри з-під Волновахи

Чергова "пташка" в скарбничку українських захисників

Слідом за збитим російським штурмовиком Су-25 під Волновахою українські військові "приземлили" й гелікоптер Мі-8.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, гвинтокрил прилетів для евакуації пілота збитого літака. Він також розмістив фото із місця подій.

Збили російський гелікоптер
Збили російський гелікоптер

Нагадаємо, штурмовик, підбитий українською протиповітряною обороною, застосовувався під час бомбардування українських міст. Пілот встиг катапультуватись перед приземленням.

Цей "здобуток" у авіації противника українських військових за пів дня 4 березня. Напередодні вдалося збити три літаки загарбників.

Україна вже не раз порушувала питання про закриття неба над країною, щоб зробити життя громадян спокійнішим та убезпечити інфраструктуру.

Як раніше писав "Телеграф", події на Запорізькій АЕС, коли окупанти почали стріляти енергоблоками, викликали відгук на заході і розгляд питання про закрите небо може стартувати вже четвертого березня.

Також повідомляється, що Рада ООН займатиметься розслідуванням військових злочинів Росії проти України. Події війни відображені у щоденному онлайні "Телеграфа" про події в Україні.

Теги:
#Росія #Гелікоптер #Волноваха
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