Украинские военные после самолета сбили вертолет врага, который летел на помощь

Очередная "птичка" в копилку украинских защитников

Следом за сбитым российским штурмовиком Су-25 под Волновахой украинские военные "приземлили" и вертолет Ми-8.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, вертолет прилетел для эвакуации пилота сбитого самолета. Он также разместил фото с места событий.

Сбили российский вертолет

Напомним, штурмовик, подбитый украинской противовоздушной обороной, применялся при бомбежке украинских городов. Пилот успел катапультироваться перед приземлением.

Это "добыча" в авиации противника украинских военных за пол дня 4 марта. Накануне удалось сбить три самолета захватчиков.

Украина уже не раз поднимала вопрос о закрытии неба над страной, чтобы сделать жизнь граждан спокойнее и обезопасить инфраструктуру.

Как ранее писал "Телеграф", события на Запорожской АЭС, когда оккупанты начали стрелять по энергоблокам, вызвали отклик на западе и рассмотрение вопроса о закрытом небе может стартовать уже четвертого марта.

Также сообщается, что Совет ООН будет заниматься расследование военных преступлений россии против Украины. События войны отражены в ежедневном онлайне "Телеграфа" о событиях в Украине.