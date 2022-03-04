Укр

Украинские военные после самолета сбили вертолет врага, который летел на помощь

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадры из-под Волновахи Новость обновлена 04 марта 2022, 15:12
Кадры из-под Волновахи

Очередная "птичка" в копилку украинских защитников

Следом за сбитым российским штурмовиком Су-25 под Волновахой украинские военные "приземлили" и вертолет Ми-8.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, вертолет прилетел для эвакуации пилота сбитого самолета. Он также разместил фото с места событий.

Сбили российский вертолет
Сбили российский вертолет

Напомним, штурмовик, подбитый украинской противовоздушной обороной, применялся при бомбежке украинских городов. Пилот успел катапультироваться перед приземлением.

Это "добыча" в авиации противника украинских военных за пол дня 4 марта. Накануне удалось сбить три самолета захватчиков.

Украина уже не раз поднимала вопрос о закрытии неба над страной, чтобы сделать жизнь граждан спокойнее и обезопасить инфраструктуру.

Как ранее писал "Телеграф", события на Запорожской АЭС, когда оккупанты начали стрелять по энергоблокам, вызвали отклик на западе и рассмотрение вопроса о закрытом небе может стартовать уже четвертого марта.

Также сообщается, что Совет ООН будет заниматься расследование военных преступлений россии против Украины. События войны отражены в ежедневном онлайне "Телеграфа" о событиях в Украине.

Теги:
#Россия #Вертолет #Волноваха
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