Уничтожающий удар по авиации: оккупанты потеряли еще три самолета

Личный состав оккупанты теряют тысячами ежедневно.

Решение войны против Украины слишком дорого стоит российской армии — каждый день оккупанты терпят непоправимые потери среди живой силы и военной техники. Не говоря уже о санкциях западных партнеров, рекордно обрушивших рубль.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, за 3 марта — восьмой день российско-украинской войны — враг потерял еще 3 своих самолета.

"Ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле! Из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант терпит серьезные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе", — говорится в сообщении.

Так, за 3 марта украинская противовоздушная оборона уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 россиян. Потери по вертолетам врага уточняются.

"Призываем российский и белорусский народы проснуться от спячки и, наконец, снять кровавые очки пропаганды кремля! Война уже коснулась каждого из вас! Фюрер в бункере ждет "новичок"!", — резюмировали украинские военные.

Напомним, что за 8 дней войны в Украине российские оккупанты уже потеряли 9000 военных, 217 танков, 900 боевых бронированных машин и 90 систем артиллерийского огня. Авиация оккупантов лишилась 30 самолетов и 31 вертолета, а также трех беспилотников оперативно-тактического уровня.