Рекорд со времен дефолта 98-го: в России отказались спасать обвалившийся рубль
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Центробанк отказался проводить валютные интервенции для спасения рубля
В понедельник, 28 февраля, российский рубль обвалился до максимально низкого уровня в истории после дефолта 1998-го года.
Об этом можно судить по изменению показателей за короткий промежуток времени, сообщает "Телеграф" со ссылкой на РБК.
Всего за одну торговую сессию доллар к рублю вырос сразу на 31,55%. Большие показатели были только 3 и 15 сентября 1998 года.
При этом на 31% вырос только официальный курс, в то время как в Тинькоффе доллар продавали по 192 рубля, а в некоторых валютных обменниках за него просили аж 250 рублей (а за евро 275 руб).
При этом интересно, что Центробанк России решил не проводить валютные интервенции для регулировки курса валюты, хотя еще в конце прошлой недели делал это, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Заметим, что сейчас банкам в России очень нужна валютная ликвидность из-за выросшего спроса на валюту со стороны клиентов, и на фоне этого они резко увеличили проценты по вкладам, — Сбербанк до 18%, а Альфа-Банк до 20% годовых.
Как сообщал "Телеграф", резкий обвал рубля на фоне вторжения России в Украину вызвал целый шквал шуток в сети.