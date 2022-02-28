Рекорд со времен дефолта 98-го: в России отказались спасать обвалившийся рубль

Центробанк отказался проводить валютные интервенции для спасения рубля

В понедельник, 28 февраля, российский рубль обвалился до максимально низкого уровня в истории после дефолта 1998-го года.

Об этом можно судить по изменению показателей за короткий промежуток времени, сообщает "Телеграф" со ссылкой на РБК.

Всего за одну торговую сессию доллар к рублю вырос сразу на 31,55%. Большие показатели были только 3 и 15 сентября 1998 года.

Сильнее рубль обваливался в последний раз больше 20 лет назад

При этом на 31% вырос только официальный курс, в то время как в Тинькоффе доллар продавали по 192 рубля, а в некоторых валютных обменниках за него просили аж 250 рублей (а за евро 275 руб).

Курс доллара и евро в России 28 февраля

При этом интересно, что Центробанк России решил не проводить валютные интервенции для регулировки курса валюты, хотя еще в конце прошлой недели делал это, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Заметим, что сейчас банкам в России очень нужна валютная ликвидность из-за выросшего спроса на валюту со стороны клиентов, и на фоне этого они резко увеличили проценты по вкладам, — Сбербанк до 18%, а Альфа-Банк до 20% годовых.

Как сообщал "Телеграф", резкий обвал рубля на фоне вторжения России в Украину вызвал целый шквал шуток в сети.