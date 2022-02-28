Укр

Вторжение в Украину рекордно обвалило курс рубля

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Курс рубля к доллару и евро утром 28.02.2022 достиг исторического максимума Новость обновлена 28 февраля 2022, 06:39
Курс рубля к доллару и евро утром 28.02.2022 достиг исторического максимума

Впервые курс рубля пошатнулся после начала агрессии в 2014 году

На утро понедельника, 28 февраля, идет пятый день вторжения России в Украину — это все не могло не отразиться на экономической обстановке, и курс рубля упал до исторически низкого уровня.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Forbes по состоянию на 05:30 по Киеву.

Заметим, что рубль потерял около трети стоимости махом по отношению к доллару и евро, и достиг стоимости в 117 рублей за доллар и 132 рубля за евро.

Курс рубля рухнул после того, как США и страны Евросоюза объявили о намерении ввести санкции против Центробанка и отключить ряд банков РФ от SWIFT, — это делает российские активы неликвидными для международных партнеров.

Если посмотреть на долгосрочный график курса рубля, то видно, что впервые он стал падать в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Теперь же он достиг исторического максимума.

Как сообщал "Телеграф", уже вчера у банкоматов в России были очереди, и в магазинах нельзя было расплатиться некоторыми картами.

Теги:
#Россия #Санкции #Курс валют #Курс рубля
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