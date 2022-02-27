Укр

Россияне пожинают первые плоды агрессии в Украину: у банкоматов очереди, картами Mastercard не расплатишься

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Уже на выходных санкции ударили по миллионам простых россиян Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:57
Уже на выходных санкции ударили по миллионам простых россиян

В панике жители крупных городов РФ снимают наличные с карт, которые вот-вот заблокируют

Уже после признания РФ "независимости" ЛДНР западные страны утвердили санкции против российских компаний и физических лиц, которые с началом агрессии против Украины только растут.

Уже на выходных простые жители Российской федерации, многие из которых не верят в агрессию своей страны против Украины, на себе ощутили последствия санкций.

В Телеграмм-каналах появляется все больше видео ажиотажа, устроенного в различных городах РФ — у банкоматов выстраиваются длинные очереди из десятков человек, пытающихся снять наличные. Многие просто машут рукой и уходят, другие банкоматы застают уже пустыми, без наличных. В частности об этом пишет Телеграмм-канал Ateo Breaking.

Москва утром

Также как рассказали "Телеграфу" жители города Чехова в Подмосковье, у многих из них со вчерашнего дня возникали проблемы с оплатой покупок в магазинах с карточек платежной системы Mastercard, расплачиваться пришлось с помощью карт российской платежной системы "Мир".

Также россияне скупают доллары, чей курс вырос до 99,5 рублей за 1 доллар, 23 февраля курс составлял 80,4 рубля, но как сообщается, в некоторых обменниках доллара уже нет.

Долларов в Казани нет

Ранее последняя страна, Германия, выступила за отключение РФ от международной банковской системы SWIFT, что фактически остановит все финансовые отношения, прежде всего оплату товаров и услуг, с остальным миром. К примеру обычные россияне не смогут воспользоваться услугами таких сервисов как Amazon, Netflix, Apple, ebay и т.д.

Теги:
#Санкции #Российский рубль #Санкции Евросоюза #Война с РФ
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