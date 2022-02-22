Мир выступил против Путина: какие санкции получает РФ после признания “Л-ДНР”

Кремлю придется ответить за агрессию против Украины

Европейский Союз выполняет свое обещание касаемо введения новых санкций против Российской Федерации. Россия в целом и отдельные члены ее правительства не смогут получить доступ к европейским рынкам капитала после официального признания "ДНР" и "ЛНР".

Однако ЕС — не единственные представители западных партнеров Украины, которые отреагировали на очередной выпад Кремля. "Телеграф" ведет наблюдение за тем, какие ограничения получит Кремль после того, как решил открыто вторгнуться на Донбасс.

Евросоюз

Как мы уже упоминали, отныне для россиян закрыты рынки капитала Европы. Помимо этого, как сообщает "Интерфакс-Украина", санкции будут наложены на отдельные банковские учреждения. Их связывают с финансированием российской армии.

Речь идет о "Промсвязьбанке", банке "Россия" и государственной корпорации "ВЭБ". Некоторые из этих структур запрещены в США еще с 2014 года.

Как именно планируют ограничивать доступ России на европейские рынки, пока не сообщается.

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Германия

Одним из самых неожиданных "ударов" от Запада оказалось решение германского правительства касаемо отказа от сертификации скандального российского газопровода. Так, признание "Л-ДНР" стоило Владимиру Путину окончательного завершения строительства и запуска "Северного потока-2".

Отметим, что такое решение уже поддержали представители Белого дома.

При этом в России на ограничения касаемо "СП-2" реагируют весьма агрессивно. По словам экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева, европейцам теперь стоит готовиться к повышениям цен на газ.

Так Медведев "пригрозил" Европе

Великобритания

Британский премьер Борис Джонсон упрекнул Россию за признание "Л-ДНР" и ввод войск на Донбасс. Более конкретная реакция Туманного Альбиона выразилась в экономических ограничениях против несколько российских банков и отдельных представителей Кремля.

В список банков, которые не смогут больше совершать финоперации в Британии, попали уже упомянутый "Промсвязьбанк", а также "Генбанк", "Черное море", "Индустриальный Сбербанк" и "Россия". Также санкции ввели против братьев Романа и Аркадия Ротенбергов и Геннадия Тимченко — известных бизнесменов из России, которые считаются приближенными к Путину.

Соединенные Штаты Америки

В Белом Доме о санкционном давлении на Россию заговорили в первую очередь. Пока в Вашингтоне ввели в действие только часть ограничений, которая касается ведения финопераций американцами с представителями оккупированных территорий Донбасса. В ближайшее время у Джо Байдена должны рассказать, на какие все же санкции "попала" именно Россия.

Напомним, что признание "независимости" "ДНР" и "ЛНР" Россией произошло в понедельник, 21 февраля. Изначально к российскому лидеру Владимиру Путину с такой просьбой обратились главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Чуть позже Путин провел заседание Совбеза, на котором и решил, что признание состоится. Отметим, что и украинцы, и даже россияне нашли немало мелких деталей во время заседания, которые прямо доказывают ложь российского правительства.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал Запад ввести санкции против Москвы превентивно, на опережение. Однако и США, и Европа продолжали утверждать, что сделают это лишь после вторжения российской армии в Украину.