Евросоюз вводит санкции против сотен российских политиков и отрезает РФ от финансов: подробности

Санкции в основном касаются депутатов Государственной Думы РФ

Европейский Союз в ответ на решение России признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" вводит санкции против трех с половиной сотен депутатов Госдумы РФ, а также 27 физических и юридичиских лиц.

Об этом заявил во вторник, 22 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, под санкции попадет 351 российский депутат (всего в Госдуму входят 450 депутатов).

Кроме того, ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза.

По словам Борреля, страны-члены ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России, "который нанесёт ей большой ущерб".

Пока неизвестно, кто вошел в список из 27 физ- и юрлиц, которые попали под санкции ЕС.

Вместе с тем Боррель сообщил, что президент РФ Владимир Путин в этот список не вошел.

Также ЕС предупредил о санкциях в случае поддержки действий России и Беларусь.

Как сообщалось, ранее во вторник ряд стран уже заявили о введении санкций против России.