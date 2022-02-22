Путин признал "ДНР"-"ЛНР" и ввел войска на Донбасс: последние новости и реакция Запада на угрозу большой войны в Украине

"Телеграф" публикует свежую информацию по реакциям на признание ОРДЛО Россией и о последних событиях — текстовая трансляция все время обновляется

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин сделал агрессивный шаг к началу вероятного вторжения РФ в Украину, признав "независимость" части украинского Донбасса — территорию ОРДЛО. Спустя всего пару часов в так называемые "ЛНР" и "ДНР" уже в открытую начали стягивать российскую технику. А президент нашего государства Владимир Зеленский после продолжительного совещания СНБО выступил с обращением к гражданам Украины и подчеркнул, что РФ нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года.

"Телеграф" пристально следит за стремительно развивающимися событиями на Востоке Украины. В режиме "онлайн" мы ведем текстовую трансляцию о том, что наши власти, страна-агрессор и весь цивилизованный мир предпринимает в рамках данного конфликта.

14:30 — Верховная Рада готовит важное обращение насчет "признания" ОРДЛО Россией.

14:06 — Российский Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР-ЛНР".

14:00 — Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но не Украины "из-за внешнего управления".

13:34 — Германия наносит санкционный удар по России: немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление об остановке сертификации газопровода "Северный поток 2".

13:10 — российская сторона до сих пор не может определиться, где именно расположены кордоны "признанных" накануне "Л-ДНР". Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что независимость временно оккупированных территорий была признана Россией в уже "существующих границах".

12:45 — глава украинского министерства обороны Алексей Резников обратился к военнослужащим ВСУ. Министр предупредил солдат о потерях, но успокоил тем, что нашу страну непременно ждет победа.

12:15 — президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором пообещал ввести военное положение в случае "мощной войны" против Украины. Впрочем, в настоящую войну он не верит и убежден, что бороться с РФ нужно санкциями.

12:00 — так называемый "вице-спикер парламента "ЛНР" заявил, что территория республики – это "вся Луганская область" и призвал Украину "добровольно увести войска", пригрозив принять определенные меры.

11:40 — Россия заявила о возможности размещения военных баз на территории оккупированных регионов Украины. При этом продолжается объявленная ранее мобилизация: забрать могут даже тех, кто старше 55 лет.

11:00 — в сети появляется все больше видео, как тяжелое вооружение РФ прибывает в так называемую "ДНР".

В комментариях к видео россияне и жители оккупированных регионов бурно радуются танкам на улицах Донецка. Редкие комментарии о недопустимости войны встречают негативную реакцию.

10:00 — решение Путина о Донбассе сильно ударило по курсу валют: российский рубль скатился к показателям апрельского максимума. Доллар вырос в цене в сравнении с рублем на 97 копеек — до 80,75 руб за USD.

9:30 — спустя час нижеуказанная информация о "признании" Луганщины и Донетчины Россией в полном объеме получила опровержение.

8:30 — некоторые российские чиновники заявили, что самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" якобы будут признаны Россией не в так называемых границах, которые определены линиями разграничения огня. Речь якобы идет о Донецкой и Луганской областях в полном масштабе.

7:00 22 февраля — утро в Украине началось с печальных сводок ООС: пророссийские боевики 84 раза за минувшие сутки нарушали договоренности о прекращении огня. Погибли двое военнослужащих Украины, двенадцать — ранены и находятся в госпиталях, и еще шестеро травмированы. Также есть жертвы среди гражданского населения. Из свыше 80 обстрелов — 64 произошли из запрещенного "Минском" вооружения. Некоторые населенные пункты обстреливали по несколько раз.