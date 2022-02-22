У Путина запутались насчет "границ" "ДНР-ЛНР"

В комитете по международным делам опровергли заявление Калашникова.

В Государственной думе Российской Федерации сделали очередное заявление по поводу признания "ЛДНР", запутавшись в своих же словах. В частности, в комитете по международным делам опровергли признание самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее заявление сделала первый зампредкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает "РБК".

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"В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", — сказала Журова.

В то же время, глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил, что самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" якобы будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей, которые были до 2014 года, а не в границах, определенных линиями разграничения огня.

Калашников добавил, что сейчас квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, который провели оккупанты, поэтому Россия считает, что их государственность распространяется на ту территорию тоже.

"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", — добавил он.

После слов представительницы комитета Госдумы по международным делам Калашникову пришлось оправдываться, мол, нынешние соглашения не регулируют вопросы границ, а утверждать их будут главари квазиреспублик.

"ЛНР, ДНР считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами. Кто-то там что-то сказал не то, но я специально оговорился, что соглашение это не тот предмет, который определяет в каких границах мы заключаем. Мы заключаем с действующими властями ЛНР, ДНР, о границах речи не идет", — оправдался глава комитету Госдумы по СНГ.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны "обеспечить поддержание мира" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые признал 21 февраля. В США уже объявили о введении санкций против РФ. Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.