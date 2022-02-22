У Путіна заплуталися щодо "кордонів" "ДНР-ЛНР"

У комітеті з міжнародних справ спростували заяву Калашникова.

У Державній думі Російської Федерації зробили чергову заяву з приводу визнання "ЛДНР", заплутавшись у своїх словах. Зокрема, у комітеті з міжнародних справ спростували визнання самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Відповідну заяву зробила перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова, передає "РБК".

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"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми в документах жодних інших кордонів не визначали", — сказала Журова.

Водночас глава комітету Держдуми з СНД Леонід Калашніков заявив, що самопроголошені"ЛНР" та "ДНР" нібито будуть визнані Росією у межах Донецької та Луганської областей, які були до 2014 року, а не у межах, визначених лініями розмежування вогню.

Калашніков додав, що зараз квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на референдумі, який провели окупанти, тому Росія вважає, що їхня державність поширюється на ту територію теж.

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", — додав він.

Після слів представниці комітету Держдуми з міжнародних справ Калашнікову довелося виправдовуватися, мовляв, нинішні угоди не регулюють питання кордонів, а затверджуватимуть їх глави квазіреспублік.

"ЛНР, ДНР визначають свої кордони самі, ми свої кордони Росії визначаємо самі. Хтось там щось сказав не те, але я спеціально обмовився, що угода це не той предмет, який визначає, у яких межах ми укладаємо. Ми укладаємо з чинною владою ЛНР, ДНР, про межі не йдеться», — виправдався голова комітету Держдуми з СНД.

Раніше повідомлялося, що глава РФ Володимир Путін дав доручення Міноборони "забезпечити підтримання миру" у так званих "ДНР" та "ЛНР", які визнав 21 лютого. У США вже оголосили про запровадження санкцій проти РФ. Також на рішення Путіна почали реагувати країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.