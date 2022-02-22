Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява

У РФ вважають, що "незалежними" мають стати землі, підконтрольні Україні

Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" нібито будуть визнані Росією не в так званих межах, визначених лініями розмежування вогню. Згідно з попередньою інформацією, в РФ за ніч передумали і тепер нібито йтиметься про Донецьку та Луганську області в повному масштабі.

Про це повідомив голова комітету Держдуми з СНД Леонід Калашніков, пишуть "РІА Новини".

Чиновник усвідомлює те, що землі, які Росія хоче визнати "незалежними", знаходяться в Україні і під контролем ЗСУ.

Відповідне рішення можуть ухвалити 22 лютого на засіданні Ради Федерації.

"Я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на референдумі старому і єдиному, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР". Зараз "ДНР" і "ЛНР" займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж. А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", — заявив Калашников.

Цікаво, що офіційно на порядку денному депутати нібито збираються заради підвищення пенсій військовим перед 23 лютого. Проте насправді це лише привід, під яким у РФ визнають "незалежними" поки що непідконтрольні Україні землі Донбасу.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити підтримку миру" у так званих "ДНР" та "ЛНР", які визнав 21 лютого, російськими збройними силами. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із рішенням Росії.

Також на рішення Путіна почали реагувати країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.