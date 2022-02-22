Россия передумала насчет границ "ДНР-ЛНР": тревожное для Украины заявление

В РФ считают, что "независимыми" должны стать земли, подконтрольные Украине

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" якобы будут признаны Россией не в так называемых границах, которые определены линиями разграничения огня. Согласно предварительной информации, в РФ за ночь передумали и теперь речь якобы пойдет о Донецкой и Луганской областях в полном масштабе.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников, пишут "РИА Новости".

Чиновник отдает себе отчет в том, что земли, которые Россия хочет признать "независимыми", находятся в Украине и под контролем ВСУ.

Соответствующее решение могут принять 22 февраля на заседании Совета Федерации.

"Я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведён в других границах чем, те, которые сейчас занимает "ДНР". Сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", — заявил Калашников.

Интересно, что официально в повестке дня депутаты якобы собираются ради повышения пенсий военным перед 23 февраля. Однако на самом деле это лишь предлог, под которым в РФ признают "независимыми" пока неподконтрольные Украине земли Донбасса.

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ "обеспечить поддержание мира" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые признал 21 февраля, российскими вооруженными силами. В США уже объявили о введении санкций в связи с решением России.

Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.