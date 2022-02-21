У Байдена рассказали, чем ответят на признание Путиным "ЛДНР"

В Вашингтоне дали первую реакцию на признание Россией ОРДЛО.

В США отреагировали на решение российского президента Владимира Путина, который 21 февраля признал "независимость" т.н. "ЛДНР", и заявили, что были готовы к такому развитию событий.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении указано, что президент Соединенных штатов Джо Байден вскоре издаст указ, который запрещает американцам осуществлять любые финансовые операции с лицами, находящимися на территориях ОРДЛО, а также позволит вводить санкции против тех, кто будет это делать.

В сообщении указано, что эти меры являются лишь частью пакета санкций, который готовится в координации с союзниками и партнерами.

"В ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", — сообщили в администрации Байдена.

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Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен рекомендовать странам Евросоюза ввести санкции против России и добавил, что в Европе готовы выступить в этом вопросе "единым фронтом". Кроме того, он добавил, что ЕС поможет Украине с подготовкой военнослужащих ВСУ, а также в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

В свою очередь на немедленном введении санкций стали настаивать и в правительствах ряда европейских стран.