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Падение рубля и акций: как экономика России реагирует на действия Путина

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Российский рубль в понедельник упал из-за действий Путина Новость обновлена 21 февраля 2022, 20:03
Российский рубль в понедельник упал из-за действий Путина

Действия Путина уже подвели рубль и аукнулись российским компаниям проседанием на триллион "деревянных"

На фоне заседания Совета безопасности РФ, рассматривавшего вопрос признания независимости оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, стремительно просела российская экономика.

Падение рубля

Центробанк России установил официальный курс доллара США к рублю на вторник на уровне 76,7 руб.

Однако последние политические действия властей России отразились на российской национальной валюте, о чем свидетельствуют данные московской биржи.

Так, по состоянию на 19:30 по киевскому времени, курс российского рубля по отношению к доллару США упал на полтора рубля и составил 78,7 рубля за доллар. В максимуме же в течение дня рубль падал до отметки 79,69 за 1 доллар.

Распродажа акций

В понедельник паника и отчаяние охватили инвесторов в российские активы, что сильно отразилось на стоимости акций ведущих российских компаний.

Так, индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии рухнули на 10,5-13,21%.

Капитализация индекса Мосбиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась более чем на 1 триллион рублей за несколько часов, а сам индекс переписал минимум с начала 2020 года.

Падение акций "Сбербанка России" превысило 10%, ВТБ – 8%. Дело в том, что оба российских госбанка находятся в черном списке потенциальных объектов американских санкций, которые будут включать де-факто запрет долларовых расчетов.

Бумаги "Роснефти" упали на 10,5% на фоне сообщений о том, что трейдеры в Азии и Европе начинают откладывать покупки сырья в России, опасаясь попасть под удар санкций.

Акции "Газпрома" падают на 7,7%, "Лукойла" — на 5,6%, падение "Мечела" в моменте превышало 13%.

Как сообщалось, президент США Джозеф Байден пообещал, что от российской экономики останутся только клочья, если Россия рискнет напасть на Украину.

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#Россия #Акции #Фондовый рынок #Донбасс #Рубль
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