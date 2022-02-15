Байден сделал заявление насчет размещения ракет НАТО и военных США в Украине

Американский лидер объяснил, чего Москва может ждать в случае нападения

Во вторник, 15 февраля, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился с официальным заявлением касаемо вероятного вторжения России в Украину. Среди прочего он отметил, что реакция Вашингтона будет незамедлительна, а санкции затронут даже скандально известный газопровод "Северный поток-2".

Трансляция обращения проводилась Белым домом.

Среди прочего Байден в который раз подчеркнул, что Украина, не являющаяся пока членом НАТО, не будет у себя размещать иностранные военные базы. Также политик заверил, что американские военнослужащие не дислоцируются на территории нашего государства, поэтому о непосредственном участии американцев в войне речь не идет.

США и Украина – не угроза России, подчеркнул он. У Соединенных Штатов нет планов размещать ракетное вооружение в Украине, а граждане России – не враги США.

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При этом американский президент не обошелся без специальных предупреждений в сторону Кремля. Он отметил, что Штаты будут разозлены, если Владимир Путин отдаст приказ о нападении, а потому экономика России "будет разорвана в клочья". Среди прочих "сюрпризов" может ожидаться остановка "Северного потока-2".

"Если Россия будет наступать, мы объединим мир для того, чтобы противостоять агрессии", — подчеркнул Джо Байден.

Добавим, что вероятность членства Украины в НАТО американский лидер не отрицает. По его словам, это решение должно оставаться исключительно за официальным Киевом, и никто другой, тем более Россия, не имеет права на это повлиять.

Напомним, Байден обратился к нации и мировому сообществу из-за существующей угрозы нападения РФ на Украину. Большинство сообщений в западных СМИ называли датой такой атаки 16 февраля.

При этом отечественные эксперты надеются, что полномасштабной войны все же не случится. Детальнее об их выводах читайте в нашем материале.