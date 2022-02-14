Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует

Эксперты говорят, что эта неделя, на которую якобы выпали даты вторжения РФ, может стать апофеозом массового психоза для Украины и некоторых других государств

Начинается неделя, на которую ряд политиков и аналитиков прочат российское вторжение в Украину. Ситуация беспрецедентно нагнетается: страны вывозят своих дипломатов и обычных граждан, ходят разговоры о закрытии над Украиной воздушного пространства.

Что происходит и почему? Какова вероятность, что гипотетическое вторжение станет реальным? Ответы на эти вопросы "Телеграф" искал вместе с экспертами.

Глобальная операция

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан предупреждает, что эта неделя может стать апофеозом массового психоза для Украины и всех тех стран, которые имеют прямое или косвенное отношение к событиям, связанным с вероятным военным вторжением РФ.

"То, что происходит сейчас, укладывается в определение классической информационно-психологической операции. Только масштаб этой операции не локальный, и даже не региональный, а геополитический, можно даже сказать глобальный. Главная задача тех, кто реализует эту операцию – ввести целевую группу, объект информационной атаки в определенное эмоциональное состояние. В идеале, в состояние когнитивного диссонанса – полной потери психологической ориентации и личных психологических установок. Достигнув такой цели, атакующая сторона получит возможность управлять противником и навязывать ему свою волю. Об этом ещё в V веке до н. э. говорил Лао-Цзы: "Вами управляет тот, кто вас злит". И не только злит, но и возможно пугает, усыпляет внимание и прочее", – поясняет эксперт.

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При этом он отмечает, что кроме возможного нервного срыва, скорее всего, ничего нас в течение этой "решающей недели" не ожидает.

"Перспективу широкомасштабного военного столкновения РФ и Украины ведущие военные эксперты оценивают в 10% вероятности. Около 20-30% вероятности отводят на возможный ракетно-бомбовый удар силами ВВС и ракетных войск РФ по нашим военным и промышленным центрам, а также объектам критической инфраструктуры. Большая вероятность – 60-80% – того, что будет невоенное обострение, которое мы уже привыкли называть гибридным. А именно – теракты, кибератаки, потоки фейков и дезинформации", – говорит Александр Курбан.

Почему вторжения не будет

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что вероятность гипотетического вторжения остается на низком уровне, несмотря на нагнетание обстановки.

"Если посмотреть на российские войска, они не формируются в ударную группировку по направлениям. Некоторые находятся на полигонах (но не укомплектованы по военному штату для начала вторжения), некоторые – в местах постоянной дислокации. Российские войска у украинских границ не имеют людского резерва, что необходимо для ведения войны. К тому же, в РФ не объявлена мобилизация – ни открытая, ни скрытая", – поясняет эксперт.

Не думает он, что случится ракетно-авиационный удар по Украине, что было бы наиболее приемлемо для РФ, решись она на открытую войну.

"Полагаю, этого не случится. И потому что самой России не нужна открытая война. И потому что глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время недавнего визита в Москву предупредила российское руководство: в случае попыток РФ нанести ракетно-бомбовый удар по Украине, небо над Украиной закроют – и они буду сбивать всё, что залетит в наше воздушное пространство. Начиная от вертолетов, заканчивая ракетами", – поясняет Олег Жданов.

По его мнению, Украине важно сохранять спокойствие, отрабатывать планы реагирования на гипотетическое вторжение (ожидать которого, скорее всего, не стоит), проводить учения, укреплять ВСУ и связи с союзниками.

Цели атак

Естественно возникает вопрос, кто кого сейчас информационно атакует – и у кого наиболее высокие шансы на победу?

"Ответ на этот вопрос такой же нестандартный, как и сама гибридная война, – считает Александр Курбан. – В этой ситуации атакуют все. США, объединив коалицию западных союзников, атакует Россию. Сама РФ атакует Украину и ее западных союзников. Украина, само собой, в меру своих сил и возможностей, информационно и психологически атакует российскую сторону. А поодаль от всей этой суматохи стоит Китай и внимательно наблюдает, ожидая, чем закончиться весь этот геополитический хайп".

По мнению эксперта, Вашингтон, организовав свою атаку, просчитывая ситуацию на три шага вперёд, преследует несколько целей.

Первая – поставить на место Францию и Германию (окончательно загнав их в антипутинскую коалицию) и укрепить свои позиции в ЕС.

Вторая – образумить Кремль, показав ему его место в современных геополитических раскладах.

Третья – продемонстрировать Китаю, что с ним может произойти, если США поднимет против него мировое сообщество таким же образом, как сейчас против РФ.

"Кремль, как всегда, принимая ситуативные решения, планирует на два шага вперёд, – поясняет Александр Курбан. – Главная цель информационно-психологической атаки Москвы – надавить на Вашингтон и сделать его сговорчивее в вопросах сотрудничества в активной фазе американо-китайского геополитического противостояния. Шантаж Путина, прямой и простой как двери – отдайте нам Украину и мы поддержим вас в борьбе с Китаем".

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Эксперт уверяет, что Киев тоже не стоит в стороне от схватки:

"Мы проводим свою атаку на Москву – демонстрируя свою готовность дать отпор любой попытке военного вторжения. А также на Минск, точнее на Лукашенко, у которого буквально сносит крышу от желания поучаствовать в большой войне".

В этой ситуации, акцентирует Александр Курбан, гражданам Украины следует сохранять спокойствие.

"На случай вторжения – собрать "тревожный чемоданчик" и записаться в местную территориальную оборону. На случай ракетно-бомбовой атаки, найти подходящее бомбоубежище и тоже записаться в тероборону. На случай обострения гибридного противостояния (именно оно, считаю, идет и продолжится) – меньше смотреть телевизор, не верить тому, что пишут в соцсетях, а так же – да, записаться в местную тероборону", – резюмирует эксперт.

США важно дожать Россию, а Украине — устоять

Олег Жданов согласен с тем, что суть информационных атак – максимально ослабить РФ.

"С одной стороны, показать, что именно коллективный Запад во главе со Штатами – хозяева на Европейском континенте. С другой – важно не допустить объединения усилий РФ и Китая против США. А Китай никогда не возьмет в партнеры слабую страну. И Штаты сейчас показывают именно слабость России. Фактически, убивая одним выстрелом двух зайцев", – поясняет военный эксперт.

Он обращает внимание, что нагнетание идет третий месяц. Но нельзя держать волну конфронтации вечно.

"Не думаю, что всё закончится именно на этой неделе. Вероятно, информационные игрища и напряжение продолжаться еще месяца полтора. И за это время США важно дожать Россию. А Украине важно устоять. По задумке Вашингтона, надо чтобы весь мир объединился против России. И, по большому замыслу американских стратегов, РФ должна сделать шаг назад – и с войсками, и со своими требованиями. Что для Путина – абсолютно неприемлемо. А выхода тут, похоже, два. Один – РФ, в конце концов, согласится на масштабные переговоры, заявит, что не собирается нападать, прекратит угрожать, откатит свои "хотелки". Второй вариант (если Путин упрется) – российская элита, "свита короля", может сменить самого "короля". Потому что тот становится изгоем, пугалом, нерукопожатым и опасным для самого своего окружения. А любой новый, кто придет вместо Путина, имеет шанс сказать, что предыдущая политика была ошибкой, мы начинаем отношения с Западом с чистого листа. И тут Штаты выкатят все свои требования по поводу передела экономически, финансовых, политических сфер влияния. Не забыв об Украине", – резюмирует Олег Жданов.

Донбасс – в зоне риска

Но на волне этой информационной конфронтации выросли риски по Донбассу.

"Путин понимает, что его загоняют в угол. И пытается извлечь из этой информационной кампании максимальную пользу. Поэтому РФ активировала нормандский формат и начала жестко давить на Киев с целью выполнения Минских соглашений в российской трактовке. Сейчас у Москвы практически последний шанс – заставить Киев выполнять "Минск-2". Так что на Донбассе можно ожидать провокацию, что якобы ВСУ переходят в наступление. И это даст Путину возможно в традиционной для него манере заявить, что украинская власть недоговороспособна, что Украина – недогосударство. И что Запад не прав, поддерживая Украину", – поясняет Олег Жданов.

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При этом он считает, что на легализацию созданных ей же квазиобразований "ДНР" и "ЛНР", а также своих войск на той территории, Россия не пойдет. Иначе теряется весь смысл российской авантюры, затеянной на Донбассе – приковать Украину к своей орбите влияния с помощью "особого статуса" ОРДЛО.

"Но очевидно, что спектакль, который разыгрывают США, доходит до кульминационной отметки, – говорит Олег Жданов. – Обращу внимание, как классически провоцируют Путина на нанесение удара против Украины. Весь мир хором говорит, что надо выполнять Минские соглашения. Это подчеркивают США, Великобритания, Германия, Франция и так далее… А вот Зеленский, вроде как, "непослушный мальчик" и не хочет выполнять "Минск-2". И у Путина, вроде как, не остается выбора, кроме как наказать этого "непослушного мальчика" – и нанести удар по Украине. Но на самом деле всё выглядит как согласованная информационная кампания. Думаю, никакого давления Запада на Киев нет. И когда некоторые говорят, что Байден якобы хочет сдать Украину Путину, следует задуматься: зачем тогда США, Великобритания и ряд других стран накачивают Украину оружием, вкладывают в нас сумасшедшие деньги? Ведь в случае сдачи нас РФ, это оружие может оказаться в руках ее военных. И быть повернуто против тех же американцев в Сирии, Ливии и так далее".

Скорее, резюмирует эксперт, мы видим профессионально срежиссированный спектакль, чтобы закрыть проект "Россия – сверхдержава", который пытается реализовать Кремль.

Напомним, ранее эксперты проанализировали семь возможных сценариев начала российского вторжения.

Около трех десятков государств предупредили своих граждан, что им лучше покинуть Украину. Также некоторые авиационные компании прекратили свои рейсы в Киев.

И хоть за рубежом журналисты начали говорить об игре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, что якобы является попыткой одержать победу в гибридной войне с Кремлем, игра-то проходит вокруг Украины. А чувствовать себя фигурой в руках геополитических игроков – не самое приятное ощущение.