Зеленского склоняют к уступкам по Донбассу: чем закончатся попытки Запада успокоить Путина

В ЕС хотят получить гарантии безопасности в Европе, но за счет Украины

Переговорный процесс вокруг украино-российского конфликта и российских требований о "гарантиях безопасности" не сбавляет оборотов. На следующий день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник, 8 февраля, в Киев для общения с украинским коллегой, Владимиром Зеленским, прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Его встреча с Зеленским прошла в Мариинском дворце.

После переговоров лидеры двух государств вышли на пресс-конференцию, сделав ряд важных заявлений касательно отношений по линии Киев-Париж и Киев-Москва, а также вопросов безопасности.

Украинский кейс в течение недели обговаривали и главы США, Германии, Польши. После Киева ожидается визит Макрона в Вашингтон, где он встретится с Джо Байденом.

"Телеграф" обсудил с экспертами итоги этих встреч, а также перспективы и риски для Украины.

Сюрприз для России

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает:

"Активность мировой дипломатии в эти дни высока, как никогда со времен развала Варшавского договора и окончания "холодной войны". И не потому, что Россия взбудоражила мир своими ультимативными требованиями относительно "гарантий безопасности", а потому, что международное сообщество всерьез озаботилось необходимостью предотвращения большой войны в Европе, которой открыто грозит РФ".

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По мнению эксперта, не случайно 8 февраля Франция, Германия и Польша – страны Веймарского треугольника – выступили с важным заявлением.

"В совместном документе по итогам переговоров в Берлине президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию "внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте". Участники встречи также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и "последствиях" для России в случае обострения ситуации", – подчеркивает Олег Белоколос.

Очевидно, продолжает он, в Кремле недовольны тем, что вместо обсуждения их громко заявленных декабрьских требований, им постоянно и настойчиво говорят о необходимости деэскалации.

"Более того, именно в результате недавних угроз со стороны РФ Украине предоставляется дополнительная военная и военно-техническая помощь из США, Британии, Польши и других стран. Вряд ли на это рассчитывали те в Москве, кто инициировал сегодняшний виток общемирового кризиса, – считает эксперт. – Правда пока непонятно, что это именно: потеря российской дипломатией способностей адекватно оценивать ситуацию в мире или просто общая деградация внешнеполитического инструментария РФ?"

В тоже время, акцентирует Олег Белоколос, мы пока не слышим и новых, разумных предложений со стороны Украины по сегодняшней ситуации в Европе. А ведь их, уверен эксперт, не может не быть у страны, имеющей свои национальные интересы и обладающей такой значительной территорией и населением.

Дипломатический карнавал вокруг Украины имеет ряд причин

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что дипломатические парады, которые мы наблюдаем сегодня вокруг Украины, дают возможность снизить, отложить, а то и предотвратить эскалацию.

"Пока идет дипломатический карнавал, вероятность военного решения со стороны России, обострения на Донбассе – ниже. Возможно, это цель данного процесса. Кроме того, надо понимать, что Украина сейчас в фокусе мировых медиа. И для многих политиков она стала Меккой для пиара", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что между РФ и Западом сейчас идет интенсивный диалог касательно новой модели мироустройства. И хоть стороны пока далеки от достижения конкретных договоренностей, сам факт таких переговоров – уже позитив, уверен Руслан Бортник.

По его словам, мир постепенно подходит (и Украина выступает тут в качестве маркера) к пониманию необходимости поиска новых моделей глобальной архитектуры. В экономическом, политическом, социальном плане.

При этом, отмечает эксперт, риски эскалации для Украины остаются огромными. Как на Донбассе, так и в целом.

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"В силу ослабления международной системы безопасности, такие глобальные игроки как США, РФ будут склонны решать многие проблемы силовым путем. Потому что могут делать это практически безнаказанно, – поясняет Руслан Бортник. – Но, в то же время, перестройка мировой системы дает шанс Украине. Еще 10-15 лет назад, в монополярном мире, место Украины было четким – где-то там, на границах Западного мира, на периферии. А сегодня мы видим, как эту глобальную перестройку используют для укрепления своих позиций такие страны как Индия, Турция. И мы тоже получаем возможность занять более независимую, суверенную роль в мировой политике, претендовать на роль регионального лидера. Но для этого надо более четко и последовательно отстаивать национальные интересы. Чтобы не нам указывали на наше место, а мы сами начали играть самостоятельную роль в мировой политике".

Давление на Украину будет расти

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Такое впечатление, что своим визитом в Москву и Киев накануне выборов во Франции (намечены на апрель), Макрон пытался продемонстрировать некий субъектный статус. Потому что на сегодняшний день всё внимание сконцентрировано на переговорах РФ с США. А Макрону важно было показать, что Франция – не марионетка Вашингтона, что она тоже активный участник процесса. Сомнительно, что это удалось".

Путин в Кремле не подпустил к себе Макрона

По словам эксперта, он еще пару месяцев назад предупреждал о риске, что Запад для снижения эскалации, которую инициировала именно Россия, будет оказывать давление на украинскую власть – с требованием, рекомендациям, пожеланиями скорейшего выполнения так называемых Минских соглашений.

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"Это один из сценариев, который лежал на поверхности. И есть намеки, что именно его пытаются воплотить в жизнь. Недавно госсекретарь США Блинкен заявил, что откуда-то у него есть понимание, надежда, что Украина готова двигаться в сторону какого-то непонятно особого статуса ОРДЛО. Во время встреч Макрона с Путиным (где президент Франции выглядел как мальчик для битья) и с Зеленским также звучал тезис о необходимости выполнения Минских соглашений. Почему-то именно Украиной, а не Россией", – отмечает Георгий Тука.

Он считает, что, похоже, срабатывает российская конструкция – поднять ставки до максимума, чтобы принудить наших западных партнеров оказывать давление на Украину.

"Как себя поведет наша власть? Тяжело прогнозировать. Надеюсь, что трезвомыслие и инстинкт самосохранения у Зеленского и его ближайшего окружения не позволит поддаться такому давлению. А оно будет лишь нарастать, – предупреждает эксперт. – Напомню, что 17 февраля состоится заседание Совбеза ООН, где сейчас председательствует РФ. И она уже анонсировала, что на этом заседании пройдут слушанья по выполнению Украиной Минских соглашений".

Украине следует переходить в контрнаступление

Георгий Тука уверен, что Украина должна твердо заявлять – как России, так и нашим союзникам, партнерам – что выполнение Минских соглашений в трактовке Кремля недопустимо. И что мы ни при каких обстоятельствах на этот сценарий не согласимся.

"Вместе с тем, я не разделяю позиции, которую в течение ряда лет занимает центральная власть в Украине. Когда просто звучат заявления, что Минские соглашения нам не подходят, мы их выполнять не будем. Зеленский на днях заявил, что ему не нравится каждый пункт Минских соглашений", – напоминает эксперт.

С точки зрения Георгий Туки, такая риторика ослабляет позицию нашего государства. Получается, что мы занимаем оборонительную позицию, оправдываемся. И нас начинают со всем сторон шпынять. Нам же следует переходить в контрнаступление. К примеру, предпринимать шаги к легализации Минских соглашений, но в трактовке нашего государства.

"Если речь, например, о так называемой "народной милиции" (согласно "Минску", должна действовать в ОРДЛО после возвращения территорий в Украину), что вызывает праведное негодование в украинском обществе, то категорическая позиция "нет, ни при каких обстоятельствах", пассивна. Почему бы не принять некий юридический акт, говорящий о том, что Украина согласна на создание подобной структуры как "народная милиция"? Но в ее составе должны быть люди, ранее не бравшие в руку оружие. Сама "народная милиция" – это невооруженное подразделение. А ее численность: 5 человек в Луганской области (функции – охрана правопорядка на автовокзале) и 10 человек в Донецкой (функции – охрана правопорядка на железнодорожном вокзале). Точка. Кремль, понятно, начнет вопить, но нас интересует наша точка зрения, а не Кремля. И с формальной стороны Украина будет показывать, что мы исполняем Минские соглашения. А если России не нравится, как именно исполняем, – это уже ее проблемы", – подчеркивает Георгий Тука.

Подобным образом можно подойти и к вопросу с особым статусом, уверен он.

"В Минских соглашениях ничего не сказано о том, что это такое. И надо навязывать свою трактовку – что мы подразумеваем под особым статусом, – считает Георгий Тука. – С 2014 года стремительно набирает обороты и идет процесс децентрализации в масштабах всего государства. И в Минских соглашениях, кстати, присутствует словосочетание "децентрализация власти". Следует акцентировать, что Украина уже активно этим занимается – не зависимо от воли Кремля и тех марионеток, которые руководят в ОРДЛО. То есть у нас уже регионы получили особый статус".

Как сообщалось ранее, в средине декабря 2021 года Россия потребовала от США и НАТО так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего: запретить Украине вступать в Альянс, запретить НАТО размещать войска и вооружение на территории стран, которые вступили в блок позже 1997 года. К таковым, например, относятся страны Балтии. Эти требования позже были обсуждены Россией с представителями США. В Вашингтоне тогда заявили, что не станут принимать решения по Украине без нее.

В аналогичном ключе высказались и представители НАТО. Череда переговоров проходит под грозное бряцанье российским оружием по периметру украинских границ и массовые сообщения западных СМИ об угрозе вторжения РФ в Украину.