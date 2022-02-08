Зеленского толкают на мины: чем грозят Украине уступки по Донбассу
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Следующие несколько месяцев станут серьезным тестом не только для власти, но и для общества
Украину склоняют к имплементации "Минских соглашений" в российской трактовке и внедрению в законодательство так называемой "формулы Штайнмайера". И хоть в разговорах с "Телеграфом" народные депутаты отмечают, что в нынешнем виде никакие формулы и договоренности через Верховную Раду не пройдут, не под запись парламентарии говорят об отсутствии компромисса по этому вопросу с западными партнерами. При этом нардепы высказывают надежду на возобновившийся "нормандский формат", следующая встреча в рамках которого назначена на 10 февраля.
Выполнение Минска может уничтожить Украину, но без него никуда
С момента подписания Минска Петром Порошенко эти договоренности неоднократно называли "миной замедленного действия". В недавнем интервью Associated press секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов предостерег Запад от оказания давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений. По его словам, выполнение этих договоренностей в нынешнем виде может уничтожить Украину, что, безусловно, выгодно Москве. Там же Данилов призвал к серьезному пересмотру документа.
О необходимости такого пересмотра с начала своей каденции говорит и президент Владимир Зеленский, хотя, по его словам, "Нормандская четверка" — это единственный формат, который работает". В Офисе президента Зеленского уже после заявлений Данилова подчеркнули, что Минские соглашения являются базовыми на пути к миру.
"Рамочное содержание "Минска" позволяет согласовать такую последовательность шагов, которая обеспечит возвращение Донецка и Луганска под контроль Украины при полном гарантировании суверенитета Украины и нормального правопорядка по всей нашей территории",- комментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.
По информации "Телеграфа", такая отличающаяся позиция связана с тем, что на непубличных встречах с западными партнерами и политиками вопрос "Минска" обсуждается регулярно.
"И Америка, и даже Британия, скажем так, просят подумать о выполнении Минска. Ни одного зарубежного визита не обходится без обсуждения этой темы, но реального консенсуса в ней нет",- комментирует нардеп, близкий к президенту.
Хотя явные результаты таких обсуждений, по словам собеседника, все-таки есть. Например, был отозван законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" на временно оккупированных территориях, против которого резко высказывался Владимир Путин. В украинской власти изначально объяснили этом тем, что проект был отозван Кабмином с целью доработки и это якобы никак не связано с проведением встреч в Нормандском формате. Впрочем, уже на встрече с Путиным 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует выполнение Зеленским обязательств и отзыв законопроекта, который "противоречит Минским соглашениям". Что только подтверждает намерения многих наших западных партнеров настаивать на имплементации "Минска".
Провести через парламент не получится?
В украинском обществе, как и в политикуме Минские соглашения всегда подвергались жесткой критике, поскольку своим полным выполнением, как то проведением местных выборов или присвоением особого статуса Донецку и Луганску, они несут прямую угрозу национальному суверенитету. Кроме того, неоднократно их критиковали еще и за то, что российская сторона, продолжая их лоббировать, сама эти соглашения не выполняет.
"В 2015 году Минские договоренности дали возможность Украине укрепить Вооруженные силы. В них четко написано, что сперва должно наступить прекращение огня. Но так как Россия не выполнила эти договоренности, то идти на любые подписания формулы Штанмайера было неприемлемо, — комментирует "Телеграфу" народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка. — В 2019 году, подписав формулу Штанмайера, партия власти фактически расписалась в том, что выполнять условие "сначала безопасность, а потом политика", не будет, и превратила Минские договоренности в формулу, выгодную России",- подчеркнул нардеп.
При этом, по мнению парламентария, ни имплементация "Минска", ни формула Штанмайера через Верховную Раду сейчас не пройдут: "Я не вижу, чтобы у украинского парламента была сейчас возможность принять российские нарративы. Эта формула не имеет ничего общего с тем, что Украина подписывала в 2015 году".
Что о Минских соглашениях говорят у Зеленского
Мнения, что в нынешнем виде имплементация Минска не пройдет парламент, придерживаются и в команде президента Зеленского.
"Я думаю, у парламента такое же мнение, как и у президента Украины, который еще в 2019 году на саммите Нормандского формата озвучил нашим западным партнерам, что Минские соглашения могут быть выполнены именно в таком порядке: сначала безопасность, а уже потом все, что связано с выборами. Никаких выборов под дулами автоматов, когда Украина не контролирует границу, когда на наших территориях находятся боевики, быть не может",- заявила "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
По словам ряда опрошенных политиков, в последние месяцы Россия активно использует различные методы давления на Украину именно для "продавливания "Минска" в выгодной ей формулировке.
"Все это делается для того, чтобы расшатывать ситуацию в нашей стране разными способами: и психологическим давлением, и экономическим, информационным. Кремль будет продолжать свою политику — например, признание "ЛНР"-"ДНР" субъектами. Украина не поддается этому уже много лет. А Россия пытается заставить Украину выполнять "Минск" в своей трактовке",- подчеркивает Елена Шуляк.
Попытка продавить Минск может закончиться перевыборами
Пока во власти Зеленского намерены переубеждать западных партнеров в необходимости выполнения "Минска" Россией, а также, пересмотре отдельных положений договоренностей, в том числе, по выборам.
"Часть депутатов нынешнего созыва просто не поддержат в сегодняшнем виде эти документы. Даже в "Слуге народа". Потому что для них риски дальнейшего политического существования будут в разы выше, чем бонусы от ОП, — комментирует изданию политический эксперт Николай Давидюк. — Но у Украины сейчас есть шанс переломить эту ситуацию. Немцы сейчас преимущественно играют на стороне России, а вот Британия, Штаты, Франция – возможные оперативные союзники в этом вопросе. Если Макрон думает, что склонив Украину к выполнению Минских соглашений на невыгодных нам условиях, он выиграет следующие выборы, то теоретически такой сценарий возможен, но сможет ли он потом удержать свое лидерство в Европе – большой вопрос. То же относится и к другим странам, чьи лидеры должны понимать, что в случае уступок, Европа может измениться до неузнаваемости",- акцентирует политолог.
По мнению эксперта, растет вероятность досрочных выборов парламента. "Если наши политики на Западе будут обещать имплементировать Минск, то это спровоцирует противостояние внутри страны — и политическое, и на улицах. При таком сценарии придется распускать парламент, чтобы размыть ответственность президента, а в следующем парламенте создавать новую коалицию. Или ждать лучших раскладов минимум полгода".
Напомним, 8 февраля с визитом в Киеве находится президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что на встрече с Владимиром Зеленским он будет склонять украинского лидера к выполнению Минских договоренностей. Накануне Макрон в Кремле встречался с Владимиром Путиным. Весь этот диалог происходит на фоне запугивания Россией в первую очередь Украины, а затем и Запада.
Не секрет, что у границ Украины со стороны РФ и Беларуси, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, Россия скопила более 100 тысяч войск. На Западе неоднократно выступали с заявлениями об угрозе нового вторжения РФ в Украину. При этом, многие западные страны (в первую очередь США и Великобритания) начали активные поставки оборонительного вооружения для Вооруженных сил Украины, а в самой стране разворачивается территориальная оборона.
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