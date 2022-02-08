Зеленского толкают на мины: чем грозят Украине уступки по Донбассу

Следующие несколько месяцев станут серьезным тестом не только для власти, но и для общества

Украину склоняют к имплементации "Минских соглашений" в российской трактовке и внедрению в законодательство так называемой "формулы Штайнмайера". И хоть в разговорах с "Телеграфом" народные депутаты отмечают, что в нынешнем виде никакие формулы и договоренности через Верховную Раду не пройдут, не под запись парламентарии говорят об отсутствии компромисса по этому вопросу с западными партнерами. При этом нардепы высказывают надежду на возобновившийся "нормандский формат", следующая встреча в рамках которого назначена на 10 февраля.

Выполнение Минска может уничтожить Украину, но без него никуда

С момента подписания Минска Петром Порошенко эти договоренности неоднократно называли "миной замедленного действия". В недавнем интервью Associated press секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов предостерег Запад от оказания давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений. По его словам, выполнение этих договоренностей в нынешнем виде может уничтожить Украину, что, безусловно, выгодно Москве. Там же Данилов призвал к серьезному пересмотру документа.

О необходимости такого пересмотра с начала своей каденции говорит и президент Владимир Зеленский, хотя, по его словам, "Нормандская четверка" — это единственный формат, который работает". В Офисе президента Зеленского уже после заявлений Данилова подчеркнули, что Минские соглашения являются базовыми на пути к миру.

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"Рамочное содержание "Минска" позволяет согласовать такую последовательность шагов, которая обеспечит возвращение Донецка и Луганска под контроль Украины при полном гарантировании суверенитета Украины и нормального правопорядка по всей нашей территории",- комментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По информации "Телеграфа", такая отличающаяся позиция связана с тем, что на непубличных встречах с западными партнерами и политиками вопрос "Минска" обсуждается регулярно.

"И Америка, и даже Британия, скажем так, просят подумать о выполнении Минска. Ни одного зарубежного визита не обходится без обсуждения этой темы, но реального консенсуса в ней нет",- комментирует нардеп, близкий к президенту.

Хотя явные результаты таких обсуждений, по словам собеседника, все-таки есть. Например, был отозван законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" на временно оккупированных территориях, против которого резко высказывался Владимир Путин. В украинской власти изначально объяснили этом тем, что проект был отозван Кабмином с целью доработки и это якобы никак не связано с проведением встреч в Нормандском формате. Впрочем, уже на встрече с Путиным 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует выполнение Зеленским обязательств и отзыв законопроекта, который "противоречит Минским соглашениям". Что только подтверждает намерения многих наших западных партнеров настаивать на имплементации "Минска".

Провести через парламент не получится?

В украинском обществе, как и в политикуме Минские соглашения всегда подвергались жесткой критике, поскольку своим полным выполнением, как то проведением местных выборов или присвоением особого статуса Донецку и Луганску, они несут прямую угрозу национальному суверенитету. Кроме того, неоднократно их критиковали еще и за то, что российская сторона, продолжая их лоббировать, сама эти соглашения не выполняет.

"В 2015 году Минские договоренности дали возможность Украине укрепить Вооруженные силы. В них четко написано, что сперва должно наступить прекращение огня. Но так как Россия не выполнила эти договоренности, то идти на любые подписания формулы Штанмайера было неприемлемо, — комментирует "Телеграфу" народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка. — В 2019 году, подписав формулу Штанмайера, партия власти фактически расписалась в том, что выполнять условие "сначала безопасность, а потом политика", не будет, и превратила Минские договоренности в формулу, выгодную России",- подчеркнул нардеп.

При этом, по мнению парламентария, ни имплементация "Минска", ни формула Штанмайера через Верховную Раду сейчас не пройдут: "Я не вижу, чтобы у украинского парламента была сейчас возможность принять российские нарративы. Эта формула не имеет ничего общего с тем, что Украина подписывала в 2015 году".

Что о Минских соглашениях говорят у Зеленского

Мнения, что в нынешнем виде имплементация Минска не пройдет парламент, придерживаются и в команде президента Зеленского.

"Я думаю, у парламента такое же мнение, как и у президента Украины, который еще в 2019 году на саммите Нормандского формата озвучил нашим западным партнерам, что Минские соглашения могут быть выполнены именно в таком порядке: сначала безопасность, а уже потом все, что связано с выборами. Никаких выборов под дулами автоматов, когда Украина не контролирует границу, когда на наших территориях находятся боевики, быть не может",- заявила "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Читайте также: Категория Политика РосСМИ рассказали, как Украина хочет изменить Минские соглашения Украина передала "Нормандской четверке" новый проект кластеров для разработки "дорожной карты" урегулирования конфликта на Донбассе, пишет российская газета "КоммерсантЪ".

По словам ряда опрошенных политиков, в последние месяцы Россия активно использует различные методы давления на Украину именно для "продавливания "Минска" в выгодной ей формулировке.

"Все это делается для того, чтобы расшатывать ситуацию в нашей стране разными способами: и психологическим давлением, и экономическим, информационным. Кремль будет продолжать свою политику — например, признание "ЛНР"-"ДНР" субъектами. Украина не поддается этому уже много лет. А Россия пытается заставить Украину выполнять "Минск" в своей трактовке",- подчеркивает Елена Шуляк.

Попытка продавить Минск может закончиться перевыборами

Пока во власти Зеленского намерены переубеждать западных партнеров в необходимости выполнения "Минска" Россией, а также, пересмотре отдельных положений договоренностей, в том числе, по выборам.

"Часть депутатов нынешнего созыва просто не поддержат в сегодняшнем виде эти документы. Даже в "Слуге народа". Потому что для них риски дальнейшего политического существования будут в разы выше, чем бонусы от ОП, — комментирует изданию политический эксперт Николай Давидюк. — Но у Украины сейчас есть шанс переломить эту ситуацию. Немцы сейчас преимущественно играют на стороне России, а вот Британия, Штаты, Франция – возможные оперативные союзники в этом вопросе. Если Макрон думает, что склонив Украину к выполнению Минских соглашений на невыгодных нам условиях, он выиграет следующие выборы, то теоретически такой сценарий возможен, но сможет ли он потом удержать свое лидерство в Европе – большой вопрос. То же относится и к другим странам, чьи лидеры должны понимать, что в случае уступок, Европа может измениться до неузнаваемости",- акцентирует политолог.

По мнению эксперта, растет вероятность досрочных выборов парламента. "Если наши политики на Западе будут обещать имплементировать Минск, то это спровоцирует противостояние внутри страны — и политическое, и на улицах. При таком сценарии придется распускать парламент, чтобы размыть ответственность президента, а в следующем парламенте создавать новую коалицию. Или ждать лучших раскладов минимум полгода".

Напомним, 8 февраля с визитом в Киеве находится президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что на встрече с Владимиром Зеленским он будет склонять украинского лидера к выполнению Минских договоренностей. Накануне Макрон в Кремле встречался с Владимиром Путиным. Весь этот диалог происходит на фоне запугивания Россией в первую очередь Украины, а затем и Запада.

Читайте также: Категория Украина До 50 тысяч трупов мирных жителей: 7 сценариев атаки РФ на Украину По данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении то и дело меняются

Не секрет, что у границ Украины со стороны РФ и Беларуси, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, Россия скопила более 100 тысяч войск. На Западе неоднократно выступали с заявлениями об угрозе нового вторжения РФ в Украину. При этом, многие западные страны (в первую очередь США и Великобритания) начали активные поставки оборонительного вооружения для Вооруженных сил Украины, а в самой стране разворачивается территориальная оборона.