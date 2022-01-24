Власть боится людей с оружием: почему тероборона осталась без стволов и патронов, несмотря на угрозу России

Кабмин "забыл" обеспечить терроборону необходимым и надеется, что ее бойцы все сделают сами

Растущая напряженность на границах Украины и РФ побуждают украинские власти уделять особое внимание территориальной обороне. Именно на плечи данной структуры ложится задача сдержать внезапное наступление агрессора до момента, когда свои оборонные позиции займут регулярные войска.

С 1 января 2022 года вступил в силу Закон Украины "О национальном сопротивлении". После этого в Министерстве обороны разъяснили, каким образом будет формироваться личный состав подразделений, однако пока подход властей вызывает массу вопросов, в первую очередь — у владельцев зарегистрированного оружия.

"Телеграф" разбирался, что именно вызвало недовольство украинцев и сможет ли территориальная оборона стать еще одним сдерживающим фактором на случай наступления.

Со своими охотничьими ружьями и своими патронами

Постановление КМУ №1448 разрешает членам теробороны применять личное охотничье оружие и патроны к ним для защиты объектов или граждан от нападения. На недостатки такого подхода обратил внимание глава наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин.

"Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие и патроны. Вопрос в никуда – а когда патроны закончатся, что делать? Фух… как уже эта имитация достала", — написал Учайкин на своей странице в Facebook.

Глава ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин

В комментариях началось обсуждение проблемных вопросов, которые в данном порядке от Кабмина никак не регулировались. Например, тот факт, что большинство охотничьих патронов являются экспансивными, то есть разрывными и более столетия запрещены к применению против людей.

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Профанация: власть боится вооруженного народа, а случись что – люди сами будут защищаться без всякого разрешения

"Телеграф" попросил Георгия Учайкина прокомментировать принятый Кабмином документ.

"К сожалению, мы видим, что политика недоверия власти по отношению к своему народу продолжается. Власть боится вооруженного общества и не позволяет ему вооружаться даже для защиты своей страны, предлагая делать это за свой счет и из уже имеющегося оружия. Вместо этого нужно принять грамотные законы про оборот оружия в стране, например, 5708-1 или лучше разработанный законопроект о территориальной обороне", — считает эксперт.

Недостатки предлагаемой системы территориальной обороны, по словам собеседника "Телеграфа", очевидны – отказ обеспечить подразделения штатным оружием и боеприпасами за счет госбюджета и вообще нежелание власти заниматься созданием эффективных подразделений теробороны.

"Есть такое понятие в регулярной армии как унитарный боеприпас – патрон для оружия, который есть у всех. Если в ходе боя у кого-то патроны заканчиваются, бойцы могут взять их у товарища. На руках у населения сейчас десятки моделей охотничьего оружия калибра 7,62, 12 калибра, 308 калибра — это гладкоствольные ружья, полуавтоматы, нарезные ружья. Как они могут обмениваться патронами в бою, если у всех разные калибры? Остается только самим покупать (патроны — Авт.), а между тем на час боя нужно минимум 200-300 патронов, каждый из которых стоит от 16 гривен", — приводит простую арифметику Георгий Учайкин.

Всеми этими вопросами, по словам эксперта, должно заниматься государство в лице Министерства обороны.

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"Возьмем для примера Kaitseliit – территориальную оборону Эстонии. Ее снабжением и подготовкой заведует Минобороны страны, а каждый боец получает штатное оружие которое с полным боекомплектом хранит дома – автомат, пулемет, гранатомет. Также они проводят стрельбы, учения, личный состав подразделений хорошо знает друг друга и слажен. Итог – в составе теробороны около 20 тысяч человек и столько же женщин и подростков в различных вспомогательных частях. Если бы Украина использовала данный опыт, мы могли бы создать территориальную оборону численностью минимум в 300 тысяч человек", — говорит собеседник "Телеграфа".

По мнению Георгия Учайкина, боязнь власти перед вооруженными гражданами в Украине позволяет создать не эффективную территориальную оборону, а лишь пародию на нее, в которую вряд ли кто-то пойдет служить добровольно.

"Боец теробороны должен быть вооружен и обеспечен, знать, что делать в случае агрессии, а нам предлагают вооружаться за свой счет и ждать разрешения от Кабмина на применение нашего же оружия в условиях агрессии. Кто пойдет в такую имитацию и жалкую пародию на боевые части? Человеку с оружием не нужно разрешение на защиту своей страны от врага, ему нужно штатное вооружение и возможность получить к нему боеприпасы, чтобы сражаться", — резюмирует эксперт.

Отметим, что тем временем большой объем современного оружия поступает для Вооруженных сил Украины из западных стран. Одной из первых поставки больших партий начала Великобритания. Подробнее о том, каким оружие ВСУ будут встречать россиян, если те надумают наступать, читайте здесь.