Возьмут не только тех, кто служил: как будут формироваться отряды территориальной обороны в Украине

За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы и средняя зарплата

В основной состав добровольческих формирований на территории украинских общин войдут граждане страны, получившие базу военных знаний во время службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), находившиеся на службе в составе других военных формирований, правоохранительных органов и не только.

Указанную информацию обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу, 7 января, ссылаясь на 9-ю статью Закона Украины об основах национального сопротивления.

Согласно имеющимся данным, в Украине на службу в добровольные отряды теперь будут брать не только тех, кто служил.

Кого же коснется формирование и кому будут отказываться?

Граждане украинского государства, не находившиеся на службе Вооруженных сил Украині и в составе правоохранительных органов, могут быть внесены в состав добровольческих формирований территориальных общин. Главным требованием является присяга добровольца территориальной обороны.

Кроме того, чтобы получить разрешение на службу, украинцы должны будут пройти полное медицинское освидетельствование, психологический, а также профессиональный отборы и подписать контракт добровольца на службу.

Что касается лиц, которым может быть отказано в службе, то в их список вошли те, кто ранее имел проблемы с законом и был приговорен к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления. А также граждане Украины, имеющие две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Более подробно о преимуществах вышеуказанной службы и случаях, в которых в службе будет отказано, можно ознакомиться по ссылке ЗДЕСЬ.

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