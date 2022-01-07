Візьмуть не лише тих, хто служив: як формуватимуться загони територіальної оборони в Україні

За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи та середня зарплата

До основного складу добровольчих формувань на території українських громад увійдуть громадяни країни, які отримали базу військових знань під час служби у Збройних Силах України (ЗСУ) або перебували на службі у складі інших військових формувань і правоохоронних органах.

Вказану інформацію оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у п'ятницю, 7 січня, посилаючись на 9-у статтю Закону України щодо основ національного спротиву.

Згідно з наявними даними, в Україні на службу до добровільних загонів тепер братимуть не лише тих, хто служив.

Кого ж торкнеться формування та кому відмовлятимуть?

Громадяни української держави, які не перебували на службі Збройних сил, певних військових формуваннях та у складі правоохоронних органів, можуть бути занесені до складу добровольчих формувань територіальних громад. Головною вимогою є складання Присяги добровольця територіальної оборони.

Окрім того, аби отримати дозвіл на службу, українці повинні будуть пройти повний медичний огляд, психологічний, а також професійний відбори та підписати контракт добровольця на службу.

Що стосується осіб, яким може бути відмовлено у службі, то до їх списку увійшли ті, які раніше мали проблеми із законом та були засуджені до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини. А також громадяни України, які мають дві та більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Більш детально про переваги вищевказаної служби та випадки, в яких у службі буде відмовлено, можна ознайомитись за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні жінок зобов'язали ставати на військовий облік та детально розповів, кому саме та скільки часу потрібно для отримання військового квитку.