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Українок поставлять на військовий облік: скільки часу дають для отримання військового квитка

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Жінкам дали рік, щоб стати на військовий облік Новина оновлена 23 грудня 2021, 17:10
Жінкам дали рік, щоб стати на військовий облік

Військовий облік не передбачає обов’язкового призову в армію.

В Україні з 17 грудня почали діяти нові правила, якими значно розширено перелік професій, що підлягають обов’язковому військовому обліку. Найголовніше нововведення стосується того, що військовий квиток доведеться мати не лише співробітникам, а й співробітницям зазначених підприємств.

Водночас видання Ukrainian Military Pages повідомляє, що у ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року. Тобто штрафувати їх наступного року не будуть.

Але військовий облік жінок прийматимуть у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

До кінця наступного року жінки віком до 60 років мають подати документи у військкомат та пройти медкомісію, за підсумками якої буде ухвалено рішення про прийняття на військовий облік та видачу військового квитка.

Як повідомлялося раніше, лише у списку 35 категорій спеціальностей, у кожній з яких від однієї до десяти професій. Після проходження військкомату буде ухвалено рішення про подальше прийняття жінок на військовий облік, однак це не означає, що їх надалі закликатимуть на військову службу.

Теги:
#Жінки #Армія #Військовий облік
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