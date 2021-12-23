Українок поставлять на військовий облік: скільки часу дають для отримання військового квитка

Військовий облік не передбачає обов’язкового призову в армію.

В Україні з 17 грудня почали діяти нові правила, якими значно розширено перелік професій, що підлягають обов’язковому військовому обліку. Найголовніше нововведення стосується того, що військовий квиток доведеться мати не лише співробітникам, а й співробітницям зазначених підприємств.

Водночас видання Ukrainian Military Pages повідомляє, що у ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року. Тобто штрафувати їх наступного року не будуть.

Але військовий облік жінок прийматимуть у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

До кінця наступного року жінки віком до 60 років мають подати документи у військкомат та пройти медкомісію, за підсумками якої буде ухвалено рішення про прийняття на військовий облік та видачу військового квитка.

Як повідомлялося раніше, лише у списку 35 категорій спеціальностей, у кожній з яких від однієї до десяти професій. Після проходження військкомату буде ухвалено рішення про подальше прийняття жінок на військовий облік, однак це не означає, що їх надалі закликатимуть на військову службу.