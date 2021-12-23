Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах

Максимальний вік для жінок у запасі – 60 років.

В Україні для жінок розширили перелік спеціальностей, які підлягають обов’язковому військовому обліку. Контроль за цим поклали на роботодавців.

"Телеграф" зібрав основні відомі факти про нововведення.

Юридична основа

17 грудня набув чинності наказ Міноборони про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку. Відповідно до тексту наказу, головнокомандувач ЗСУ має забезпечити приведення всіх нормативних актів у відповідність із ним за пів року. На сайті Мін’юсту повідомляється, що він опублікований минулої п’ятниці.

У чому сенс нововведень

Перелік схожих з військовою службою професій став ширшим. Так, до нього додалися, наприклад, співробітниці хімлабораторій, листоноші, метеорологи, провідники та кондуктори транспорту. Усього додали 35 спеціальностей у кожній з яких від однієї до десяти професій. Після отримання жінки беруться на військовий облік. Це не означає, що жінок запрошуватимуть на термінову службу. На облік не беруть жінок віком понад 60 років і тих, що мають проблеми зі здоров’ям.

Що зміниться

Як зазначають у Юридичній сотні, під час прийому на роботу у жінок перевірятимуть документи про постановку на військовий облік, а роботодавець зобов’язаний контролювати перебування на обліку співробітниць. За недотримання цього заходу загрожують штрафи. Жінок, які стоять на військовому обліку залучають до проведення військових зборів, можуть призвати за мобілізацією і у воєнний час.

Щоб стати на облік, необхідно особисто з’явитися до військкомату із заявою, паспортом, ІПН, свідоцтвами про народження дітей (за наявності), військово-обліковим документом та результатами медкомісії (якщо є). Такі правила діють за зміни місця проживання. Якщо жінки не стояли раніше на обліку список може змінитися.

Зважаючи на те, що питання викликало суспільний резонанс, Міноборони 23 грудня планує зробити низку роз’яснень. "Телеграф" стежитиме за розвитком ситуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі заговорили про перемир’я на час новорічних свят.