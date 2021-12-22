Обстріли на Донбасі вщухнуть? Переговорники обнадіяли новою заявою

Режим тиші сподіваються встановити хоча б на період новорічних та різдвяних свят

Члени Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу намагаються говорити щодо оголошення тимчасового перемир’я на час зимових свят. Імовірне припинення обстрілів могло б дозволити провести Новий рік та Різдво мирно як військовослужбовцям, так і місцевому населенню.

Першими про ймовірні зрушення у встановленні режиму тиші на Донбасі заявили у прес-службі ТКГ.

За словами в.о. першого заступника глави української делегації у ТКГ Андрія Костіна, вперше за довгий час російська сторона нібито висловила готовність забезпечити тишу на окупованому Донбасі. Безпеку насамперед хочуть забезпечити для місцевого мирного населення — хоча б на період "різдвяних канікул". Це могло б дозволити всім провести свята у відносному спокої.

"Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, щоб ми побачили готовність та іншої сторони до цього кроку", — зазначив Костін.

Члени ТКГ сподіваються на покращення ситуації на Донбасі

Інформацію про те, що представники ТКГ від різних сторін фактично погодили режим перемир’я на Донбасі, підтвердив і представник ОП Андрій Єрмак, і Міністерство оборони. Схожою заявою відзначилися і представники місії ОБСЄ.

Російська делегація була більш стримана у своїй реакції та, як і раніше, "переводить стрілки" відповідальності за обстріли на Україну.

"Представники Донбасу закликали Україну повернутися до дотримання заходів щодо посилення перемир’я від 22 липня 2020 року і публічно оголосити на рівні вищого командування Збройних Сил України, що Київ дотримується передбачених домовленостями порядку відкриття вогню у відповідь. Будемо чекати на практичні дії України", — заявив Борис Гризлов, глава делегації Росії у ТКГ.

Додамо, що тендітну надію на перемир’я біля лінії розмежування дають і останні дані про ситуацію на Донбасі. Від ранку середи, 22 жовтня, було зафіксовано три обстріли з боку російських бойовиків, внаслідок чого поранили українського захисника. Проте згідно з вечірніми зведеннями штабу ООС жодного порушення режиму тиші окупантами не спостерігалося.

При цьому ймовірна деескалація конфлікту на Донбасі не заперечує того факту, що поруч зі східними кордонами України знаходяться сотні тисяч російських військових.