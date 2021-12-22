Обстрелы на Донбассе утихнут? Переговорщики обнадежили новым заявлением

Режим тишины надеются установить хотя бы на период новогодних и рождественнских праздников

Члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса пытаются говориться насчет объявления временного перемирия на время зимних праздников. Вероятное прекращение обстрелов могло бы позволить провести Новый год и Рождество в мире и спокойствии как военнослужащим, так и местному населению.

Первыми о вероятных подвижках в установлении режима тишины на Донбассе заявили в пресс-службе ТКГ.

По словам в.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрея Костина, впервые за долгое время российская сторона якобы высказала готовность обеспечить тишину на оккупированном Донбассе. Безопасность, в первую очередь, хотят обеспечить для местного мирного населения — хотя бы на период "рождественских каникул". Это могло бы позволить всем провести праздники в относительном спокойствии.

"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, чтобы мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", — отметил Костин.

Члены ТКГ надеются на улучшение ситуации на Донбассе

Информацию о том, что представители ТКГ от разных сторон фактически согласовали режим перемирия на Донбассе, подтвердил и представитель ОП Андрей Ермак, и в Министерстве обороны. Схожим заявлением отличились и представители миссии ОБСЕ.

Российская делегация была более сдержана в своей реакции и по-прежнему "переводит стрелки" ответственности за обстрелы на Украину.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных Сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", — заявил Борис Грызлов, глава делегации России в ТКГ.

Добавим, что хрупкую надежду на перемирие у линии разграничения дают последние сводки о ситуации на Донбассе. С утра среды, 22 октября, было зафиксировано три обстрела со стороны российских боевиков, в результате чего был ранен украинский защитник. Однако согласно вечерним сводкам штаба ООС ни одного нарушения режима тишины оккупантами не наблюдалось.

При этом вероятная деэскалация конфликта на Донбассе не отнимает правдивости того факта, что у восточных границ Украины находятся сотни тысяч российских военных.