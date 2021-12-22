"Надо готовиться": Данилов уточнил количество российских военных у границ Украины

Западные партнеры удивляются скоплению российских войск, но Украина давно была готова к такому сценарию, говорят в СНБО

Угроза нападения России на Украину вполне реальна, ведь всего 200 километров разделяет восточные границы с первыми эшелонами российских военнослужащих. На этих позициях находится около 122 тысяч российских военных.

Такую цифру назвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время выступления на брифинге "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", передает "РБК-Украина".

По словам чиновника, это далеко не вся военная мощь, которая находится в опасной близости от Украины. За 400 километров от границы размещены другие базы российской армии. Численность второго "рубежа" РФ, согласно данным разведки, составляет 143,5 тысяч военнослужащих.

Читайте также: Категория Украина Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты) Угроза масштабного вторжения РФ в Украину есть, но больше похоже на то, что Путин повышает ставки перед переговорами, считают эксперты.

Данилов добавил, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы предусмотреть все возможные варианты развития событий на восточных границах. Точно количество солдат противника является большим преимуществом, считает чиновник.

"В случае обострения ситуации — это не может случиться так молниеносно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого надо готовиться. Мы все это отслеживаем", — подчеркнул Алексей Данилов.

Отметим, что количество российских войск рядом с границами Украины постоянно растет. Ведь еще несколько дней назад в СНБО говорили лишь о 92 тысячах, как количестве вероятных противников. Впрочем, через несколько дней иностранные СМИ опубликовали информацию о размещении Москвой новых баз рядом с восточными границами Украины.

Впрочем, Данилов по-прежнему считает, что Украина будет готова дать достойный отпор в случае вторжения РФ, хотя в таком случае, вероятно, придется вводить военное положение.