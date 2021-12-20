Угроза военного положения: Данилов рассказал, когда и почему его могут объявить

В случае нападения России украинцы будут защищать свою страну, действуя по инструкции, подчеркивают в СНБО

Вероятность введения военного положения в Украине, как и полномасштабного наступления России исключать не приходится. Однако говорить об ограничениях в конкретное нынешнее время пока не стоит.

Такого мнения придерживается секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, о чем он рассказал журналистам "Апострофа".

По его словам, людей не нужно пугать военным положением. Его объявление зависит от определенных обстоятельств, которые на данный момент отсутствуют.

"Но если они завтра появятся, то сразу будут приняты определенные решения, никто с этим не будет тянуть", — подчеркнул Данилов.

Также чиновник добавил, что ситуации 2014 года в Украине больше не повторится. Если Россия действительно решит затеять полноценную войну, напав и на другие украинские области, военнослужащие в тот же момент отправятся на защиту наших границ и целостности государства.

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Алексей Данилов говорит, что увеличение военного присутствия России рядом с Украиной действительно не выдумка, но оно не является критичным. Об этом же он говорил журналистам Reuters, утверждая, что для уверенной атаки на наше государство Кремлю придется увеличить свою численность на границах в пять-шесть раз.

"Мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле и насколько они сегодня будут размышлять насчет тех или иных вещей", — отметил Данилов, акцентируя внимания, что эскалация конфликта находится исключительно во власти России.

Украине же при этом, говорит представитель СНБО, остается лишь наблюдать за ситуацией и быть готовой к любым сценариям.

Напомним, что в украинском Минобороны уже подготовили новый, более грандиозный план обороны на случай вероятного удара со стороны РФ. При этом существует вероятность, что при таком сценарии США предоставят Украине новое оружие, которое пригодится для отражения атак противника.