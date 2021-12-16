В СНБО озвучили размер войск РФ на границе с Украиной и рассказали, хватит ли этого для вторжения

Кремлю придется критически увеличить количество военнослужащих для полноценного вторжения в Украину, считает Данилов

Вероятность масштабного нападения России на Украину все еще существует, однако Кремлю понадобится больше военных, дабы "удержать контроль".

Таким мнением поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Reuters.

По словам чиновника, российская армия по-прежнему дислоцируется рядом с украинскими границами. Последние подсчеты указывают на то, что неподалеку Украины расположилось около 92 тысяч военнослужащих.

"Было некоторое увеличение численности войск, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, оно [вторжение] сейчас произойдет", — отметил Алексей Данилов.

Он уверен, что Кремлю придется увеличить это количество солдат минимум в пять-шесть раз, чтобы хотя бы иметь подобие контроля над ситуацией.

Интересно, что, по мнению Данилова, России для подкрепления своей армии понадобится больше суток. При этом Украина, хоть и следит за ситуацией, но не собирается выступать провокатором. Главное для официального Киева — попробовать разрешить ситуацию дипломатическим путем. Но и здесь есть свои оговорки.

"Мы не будем ни от кого принимать приказы, мы не будем терпеть никакого царя, мы другие люди, — подчеркнул Данилов. — Возможен ли компромисс? Да, вероятно, но не за счет нашей независимости и нашей страны".

Напомним, что тема вероятной эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также полномашстабного вторжения путинских военных в нашу страну была центральной во время беседы Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря. Американский президент подчеркнул, что чтит независимость Украины, а потому экономические последствия от вероятной войны для Кремля будут катастрофическими.

Похожую позицию высказал позже и украинский президент Владимир Зеленский. Однако, по его словам, России угрожает потеря множества военнослужащих, потому что наша армия даст достойный отпор.