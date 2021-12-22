"Треба готуватися": Данилов уточнив кількість російських військових біля кордонів України

Західні партнери дивуються нагромадженню російських військ, але Україна давно була готова до такого сценарію, кажуть у РНБО

Загроза нападу Росії на Україну є цілком реальною, адже всього 200 кілометрів поділяє східні кордони з першими ешелонами російських військовослужбовців. На цих позиціях перебуває близько 122 тисяч російських військових.

Таку цифру назвав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов під час виступу на брифінгу "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", передає "РБК-Україна".

За словами чиновника, це далеко не вся військова міць, яка перебуває у небезпечній близькості від України. За 400 кілометрів від кордону розміщено інші бази російської армії. Чисельність другого "рубежу" РФ, за даними розвідки, становить 143,5 тисячі військовослужбовців.

Данилов додав, що Україна щодня працює над тим, щоб передбачити усі можливі варіанти розвитку подій на східних кордонах. Відомості про точну кількість солдатів супротивника є великою перевагою, вважає чиновник.

"У разі загострення ситуації — це не може статися так блискавично, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього треба готуватися. Ми все це відслідковуємо", — наголосив Олексій Данилов.

Зазначимо, що кількість російських військ поряд із кордонами України постійно зростає. Адже ще кілька днів тому в РНБО говорили лише про 92 тисячі, як кількість ймовірних супротивників. Втім, за кілька днів іноземні ЗМІ опублікували інформацію про розміщення Москвою нових баз поруч зі східними кордонами України.

Втім, Данилов, як і раніше, вважає, що Україна буде готова дати гідну відсіч у разі вторгнення РФ, хоча в такому разі, ймовірно, доведеться вводити воєнний стан.