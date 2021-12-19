Вперше в історії: Данілов анонсував безпрецедентні заходи у разі нападу Росії

Мова йде про залучення до оборони країни усіх можливих структур

Влада України на фоні загрози повномасштабного вторгнення Росії розробила детальний план оборони, за яким вперше в історії можуть долучити всі відомства.

Про це заявив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв’ю на "Апостроф TV".

За його словами, дії кожного окремого відомства та структури у новому плані конкретно прописані.

"Вперше в історії країни будуть залучені всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації", — заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що до цього планувалося залучити значно меншу кількість фахівців, але стратегію оборони розширили.

"Раніше план оборони — це був Генштаб, Збройні сили та групи, які мають відношення до сектору безпеки та оборони. Цей план оборони — ширший документ. Усі відомства, що мають до цього відношення, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь", — резюмував Олексій Данілов.

Варто зазначити, що Велика Британія відмовилася допомогти Україні військовими, а серед причин вказала той факт, що наша країна не є членом НАТО.

Тим часом Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, при цьому запевняючи всіх, що жодного вторгнення на території України не планує.

Натомість у Німеччині жорстко оцінили агресію президента РФ Володимира Путіна щодо України й заявили, що він на собі має відчути усі наслідки цього. А у США не виключають, що нададуть нашій країні кілька систем для повітряної оборони.