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"Ми цього не хочемо": Зеленський розповів про "мільйони" жертв у разі початку російського вторгнення

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг Новина оновлена 16 грудня 2021, 14:36
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг

Зеленський сподівається, що Росія не зацікавлена у повномасштабному вторгненні.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну обернеться "мільйонами" жертв з обох боків.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, попри те, що боєздатність української армії перебуває на високому рівні, ніхто не має ілюзій щодо можливостей російських військ.

Зеленський заявив, що у разі початку відкритого вторгнення будуть "тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв".

"Тому ми цього не хочемо", — сказав він.

Водночас він наголосив, що заяви про високі ризики ескалації конфлікту виглядають дуже провокаційно та небезпечно.

Водночас Зеленський заявив, що Росія теж втратить безліч людей у цьому випадку і висловив сподівання, що у Кремлі в цьому не зацікавлені.

Як повідомлялося раніше, Зеленський перебуває з офіційним візитом у бельгійській столиці Брюсселі, де вже провів низку зустрічей. Зокрема, він поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Йенс Столтенберг #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг
Україна
"Ми цього не хочемо": Зеленський розповів про "мільйони" жертв у разі початку російського вторгнення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг
"Ми цього не хочемо": Зеленський розповів про "мільйони" жертв у разі початку російського вторгнення
Дата публікації
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