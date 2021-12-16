"Ми цього не хочемо": Зеленський розповів про "мільйони" жертв у разі початку російського вторгнення

Зеленський сподівається, що Росія не зацікавлена у повномасштабному вторгненні.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну обернеться "мільйонами" жертв з обох боків.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, попри те, що боєздатність української армії перебуває на високому рівні, ніхто не має ілюзій щодо можливостей російських військ.

Зеленський заявив, що у разі початку відкритого вторгнення будуть "тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв".

"Тому ми цього не хочемо", — сказав він.

Водночас він наголосив, що заяви про високі ризики ескалації конфлікту виглядають дуже провокаційно та небезпечно.

Водночас Зеленський заявив, що Росія теж втратить безліч людей у цьому випадку і висловив сподівання, що у Кремлі в цьому не зацікавлені.

Як повідомлялося раніше, Зеленський перебуває з офіційним візитом у бельгійській столиці Брюсселі, де вже провів низку зустрічей. Зокрема, він поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.