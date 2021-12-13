П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.

Ескалація конфлікту може протікати за різними сценаріями.

На тлі нарощування російського військового контингенту на кордоні з Україною, в нашій країні та за її межами ставлять питання про те, чи почнеться повномасштабне військове вторгнення. Проте російський президент Володимир Путін має набагато більше варіантів впливу на те, що відбувається в Україні, і на подальший хід війни.

Про це написав директор Центру зовнішньої політики Allison при The Heritage Foundation Люк Коффі у статті для Modern Army.

Експерт стверджує, що заяви про вторгнення є спрощенням ситуації та наводить п’ять сценаріїв того, як можуть розвиватися подальші події.

"Хоча неможливо передбачити, що запланував президент Росії Володимир Путін — а офіційні особи США кажуть, що не знають, про що він думає, — будь-яке рішення може бути не таким однозначним, як "вторгатися чи не вторгатися", — пише Коффі.

Некінетичний сценарій

Завдяки нарощуванню чисельності армії на кордоні з Україною, Кремль спробує домогтися від НАТО поступок щодо нерозширення Альянсу на схід. Тобто про неприйняття України до свого складу.

Таким чином, завданням при цьому сценарії є утримання нашої країни від шляху на зближення із західними країнами та навпаки "розвернути" її у бік ОДКБ та Євразійського економічного союзу (ЄЕС).

Способом досягнення такої мети є заморожування конфлікту та подальше його використання в якості політичного важеля тиску.

Обмежений наступ

Другим варіантом може бути локальне вторгнення з метою зміцнення квазідержавних утворень у Донецькій та Луганській областях. Це передбачає захоплення основних комунікацій та транзитних вузлів, на кшталт Маріуполя з його портом та Луганською електростанцією.

Передача цих об’єктів під контроль бойовиків дозволить зробити т.зв. "ЛДНР" економічно незалежнішими і дасть їм можливість існувати самостійно.

Для реалізації такого сценарію потрібно буде відмовитися від будь-якого припинення вогню та підірвати рішучість США та ЄС у підтримці України.

Більш агресивний наступ

Цей сценарій передбачає захоплення Маріуполя та спробу поєднати окупований Крим із Росією сухопутним коридором. Це дозволить Москві вирішити деякі логістичні проблеми, особливо щодо забезпечення півострова прісною водою.

Крім того, у такому разі Росія отримає повний контроль над Азовським морем.

Втім, цей сценарій вимагатиме від Москви значної мобілізації військових для прориву укріплених позицій на передовій.

Великий наступ

Експерт не виключав повномасштабного вторгнення з метою захоплення більшості великих міст на Півдні України. Це не лише дозволить отримати коридор до Криму, а й з’єднатися із частинами у молдовському Придністров’ї.

Реалізація сценарію потребує повномасштабної мобілізації та достатньої кількості збройних сил, щоб захопити не лише Маріуполь, а й Одесу.

"У разі успіху це докорінно змінить геополітичний ландшафт та ландшафт безпеки у Східній Європі, чого не було з часів Другої світової війни", — пише Коффі.

Незвичайний сценарій

Експерт звертає увагу на Буджацький район Одеської області. Він каже, що там Росія може спробувати розпалити локальну політичну кризу, яка створить проблеми для Києва.

Контроль над цим регіоном на додаток до контролю над Придністров’ям дозволить Москві блокувати помітну частину західного кордону України та поставить під загрозу стабільність Одеси.

Коффі вказує, що будь-який зі сценаріїв супроводжуватиметься масивними кібератаками та кампаніями дезінформації заради підриву внутрішньої та зовнішньої підтримки України, як це було у Криму у 2014 році.

"У всіх цих сценаріях Росія є агресором, а Україна — жертвою. Так було після вторгнення Росії у 2014 році", — підсумував експерт.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" писав про те, як Росія намагається відокремити Україну від НАТО і чи варто українцям непокоїтися з цього приводу.