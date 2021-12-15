Зеленський зустрівся із Шольцом та Макроном: про що говорили

Глава держави сподівається на підтримку Європи у протистоянні з Росією

Середа, 15 грудня, стала днем офіційних зустрічей для президента України Володимира Зеленського. Під час свого візиту до Брюсселя він познайомився з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та провів двосторонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Подробиці повідомили у пресслужбі Офісу президента, повідомляє "Телеграф".

Сам Зеленський в особистому Twitter зазначив, що разом із німецькими та французькими колегами українська сторона обговорила моменти роботи у "нормандському форматі". Три сторони з чотирьох (крім Росії) готові й надалі розбиратись у проблемних питаннях Донбасу дипломатичним способом.

Слід додати, що перше півріччя 2022 року для Франції буде досить важливим, адже саме вона очолить Раду Євросоюзу. Володимир Зеленський висловив надію на те, що у цей час французький уряд буде досить уважним до питань безпеки, а також помітить загрози від Росії.

Також під час зустрічі з Макроном було порушено деякі теми співпраці Франції та України, зокрема спільні економічні проєкти.

Не обійшлось і без питання бажання України вступити до НАТО. За словами Зеленського, наша держава продовжує вдосконалюватися на шляху до цієї амбітної мети, а людей, які підтримують членство в Альянсі, стає лише більшим.

Нагадаємо, що Україна всіляко намагається зрушити "нормандський процес" із мертвої точки. При цьому, що Франція, що Німеччина всіляко підтримують необхідність і надалі вести переговори на тему Донбасу. Більше того — новоспечений канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошує, що уважно спостерігає за ситуацією на українсько-російському кордоні. Від політика навіть прозвучали запевнення у тому, що за необхідності офіційний Берлін дасть жорстку відсіч Кремлю.