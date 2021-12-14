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Напередодні зустрічі із Зеленським Макрон зателефонував Путіну: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Під час бесіди з Макроном Путін скаржився на Україну Новина оновлена 14 грудня 2021, 18:10
Під час бесіди з Макроном Путін скаржився на Україну

У Брюсселі український та французький президенти збираються обговорити "нормандський формат" та запуск "Північного потоку-2"

У середу, 15 грудня, у Бельгії президент України Володимир Зеленський, який нещодавно розмовляв з американським президентом Джо Байденом, планує провести особисту зустріч із очільником Франції Еммануелем Макроном. Цікаво, що напередодні візиту до Брюсселя Макрон вирішив переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про деталі телефонної розмови політиків повідомили у росЗМІ.

Україна стала центральною темою для обговорення між Путіним та Макроном. Глава Кремля "скаржився" на те, що українські військові нібито провокують ескалацію військової ситуації на Донбасі, а також змушують РФ піти на посилення окремих питань щодо безпеки.

Також Путін заявив, що західні партнери начебто "накачують Україну зброєю". Це, у свою чергу, може створити проблеми для Росії, переконаний російський президент.

Крім цього, політики обговорили ситуацію в Білорусі, мігрантську кризу, а також конфлікт у Нагірному Карабаху.

На тлі підготовки зустрічі Зеленського та Макрона такі контакти з Кремлем виглядають спробою французького президента зберегти нейтралітет у спілкуванні між Україною та Росією.

До слова, одним із головних питань брюссельської зустрічі політиків має стати ймовірна підготовка до нових переговорів "нормандської четвірки".

Зазначимо, що у разі успіху домовленостей, Німеччину в "нормандії" представлятиме новий канцлер — Олаф Шольц, який прийшов замість Ангели Меркель. Політик, до речі, попередив Кремль, що у разі нападу на Україну Європа негайно відреагує. Серед інших "погроз" — зупинка газопроводу "Північний потік-2".

Теги:
#Володимир Путін #Володимир Зеленський #Нормандський формат #Еммануель Макрон
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