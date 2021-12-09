Зеленський розповів, про що півтори години говорив із Байденом

Розмова президентів України та США тривала півтори години

У четвер пізно ввечері (за київським часом) завершилася тривала телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.

За словами глави Української держави, діалог тривав півтори години.

Під час розмови Джо Байден ознайомив свого співрозмовника зі змістом його переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", — написав Зеленський.

Пізніше в Офісі президента деталізували, що безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання стала ключовим питанням переговорів.

"Володимир Зеленський наголосив, що у нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готові обговорювати їх у різних форматах", — йдеться у повідомленні.

Президенти двох країн також обговорили шляхи підтримки у сфері безпеки, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії.

Окремо порушувалося питання енергетичної безпеки України, зокрема, загроза газопроводу "Північний потік-2", реалізація якого "позбавляє Україну важливого фактора стримування російської агресії".

"У зв’язку з цим були обговорені конкретні кроки, які можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", — повідомили в ОПУ, однак не уточнили, які саме кроки маються на увазі.

Також зміст бесіди двох президентів розповів в ефірі програми "Право на владу" голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під час діалогу Зеленський запевнив Байдена у відсутності в України планів нападу на будь-кого.

"Президент сьогодні про це сказав: Україна не збирається ні на кого нападати. Ми тільки хочемо принести на нашу землю мир, ми лише хочемо повернути наші території", — сказав Єрмак.

За його словами, глава Білого дому запевнив українського колегу, що вступати чи не вступати до НАТО — це "рішення суто українського народу та Альянсу".

Також він повідомив, що США ухвалили рішення "бути активним учасником мирного процесу" на сході України, проте про входження Вашингтона до "нормандського формату" поки що не йдеться.

"Це може бути паралельний трек із Нормандським форматом", — сказав Єрмак.

Щодо "норманді", то глава ОПУ повідомив про заплановану на наступний тиждень зустріч у Брюсселі Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і новообраним канцлером ФРН Олафом Шольцем. За його словами, тоді політики обговорять питання проведення саміту "нормандської четвірки".

Як повідомлялося, перед переговорами президентів Росії та США американський держсекретар Ентоні Блінкен поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію біля українських рубежів та санкції проти Росії.