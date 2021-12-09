Зеленский рассказал, о чем полтора часа говорил с Байденом

Разговор президентов Украины и США продлился полтора часа

В четверг поздно вечером (по киевскому времени) завершился продолжительный телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

По словам главы Украинского государства, диалог продлился полтора часа.

Во время разговора Джо Байден ознакомил своего собеседника с содержанием его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", — написал Зеленский.

Позже в Офисе президента детализировали, что ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования стала ключевым вопросом переговоров.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", — говорится в сообщении.

Президенты двух стран также обсудили пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

Отдельно поднимался вопрос энергетической безопасности Украины, в частности угрозу газопровода "Северный поток-2", реализация которого "лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии".

"В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины", — сообщили в ОПУ, однако не уточнили, какие именно шаги имеются ввиду.

Также содержании беседы двух президентов рассказал в эфире программы "Право на владу" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, во время диалога Зеленский заверил Байдена в отсутствии у Украины планов нападать на кого-либо.

"Президент сегодня об этом сказал: Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы только хотим вернуть наши территории", — сказал Ермак.

По его словам, глава Белого дома заверил украинского коллегу, что вступать или не вступать в НАТО — это "решение сугубо украинского народа и Альянса".

Также он сообщил, что США приняли решение "быть активным участником мирного процесса" на востоке Украины, однако о вхождении Вашингтона в "нормандский формат" пока речи не идет.

"Это может быть параллельный трек с Нормандским форматом", — сказал Ермак.

Касательно "норманди", то глава ОПУ сообщил о запланированной на следующей неделе встрече в Брюсселе Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, тогда политики обсудят вопрос проведения саммита "нормандской четверки".

Как сообщалось, перед переговорами президентов России и США, американский госсекретарь Энтони Блинкен пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию возле украинских рубежей и санкции против России.